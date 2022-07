Het kan volgende week 42 graden worden (maar gebeurt dat ook echt?)

Zaterdag en zondag wordt het al tropisch warm, maar na het weekend stijgen de temperaturen nog verder. Sommige weermodellen laten zien dat het zelfs 42 graden kan worden. De reden voor die opwarming, is de warme lucht die zich op dit moment boven Portugal en Spanje bevindt. Die warmte stroomt in de loop van de week richting het noorden.

42 graden

Maar hoeveel van deze warmte komt er nou daadwerkelijk in Nederland terecht? De waarheid is dat weerdeskundigen dat helemaal nog niet weten. Volgens meteoroloog Roosmarijn Knol van Weerplaza hangt het af van meerdere factoren.

Hogedrukgebied

Onder andere van hoeveel warmte zich boven de Zuid-Europese landen zal verzamelen, maar ook van een hogedrukgebied rondom Nederland. “Als dit gebied boven Engeland ligt, komt de wind vanuit het noorden naar Nederland. Die lucht is koeler, mede doordat het over zeewater moet reizen, waardoor de maximumtemperatuur lager zal uitvallen”, aldus Roosmarijn.

Extreem scenario

Het kan dan zomaar ‘slechts’ 25 graden worden. Maar als het hogedrukgebied ten zuiden of oosten van Nederland ligt, ontstaat er wél een extreem scenario. Dan kunnen we inderdaad de 42 graden gaan aantikken. De locatie van dit hogedrukgebied maakt dus een groot verschil.

Welke dagen?

Welke dagen nu het warmst lijken te worden? Vooralsnog lijkt het erop dat maandag en dinsdag vooral heet gaan zijn. Daarna lijkt de temperatuur weer iets te dalen.

Warmterecord

Dit weekend zullen we meer duidelijkheid krijgen over hoe warm het precies wordt volgende week. Als we daadwerkelijk over die 40 graden heen gaan, is dat behoorlijk bijzonder. Het is namelijk pas drie jaar geleden dat we in Nederland voor het eerst boven de 40 graden uitkwamen. Voorheen waren die temperaturen ondenkbaar. Het weerrecord uit dat jaar staat nog altijd. Het werd toen 40,7 graden in Gilze en Rijen.

Insmeren is natuurlijk ontzettend belangrijk op deze bloedhete dagen. Maar hoelang is je zonnebrand eigenlijk houdbaar?

Bron: Nu.nl