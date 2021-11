Het laatste interview met Bibian Mentel, door Barbara Barend: “Om mijn geliefden iets na te laten”

‘We zitten tegenover elkaar op het bed van Edwin en Bibian. Ik heb taart meegenomen. Bibian: “Ik heb jarenlang alleen maar gegeten wat goed voor mij was. Mijn dokter zei dat ik vanaf nu niet meer gezond, maar lekker moet eten. Dit kan zomaar mijn laatste taartje zijn. Heerlijk, rodevruchtenbavarois.”’ Zo begint het laatste interview met Bibian Mentel, prachtig opgeschreven door Barbara Barend. Vanaf vandaag is het te lezen in tijdschrift Helden.

Drie weken voordat Bibian Mentel overleed op 48-jarige leeftijd, eind maart dit jaar, kreeg Barbara een bijzonder verzoek. Edwin Spee, de man van Bibian, appte haar: “Barbara, we hebben een vraag. Bieb zou graag nog een laatste interview afgeven om te publiceren na haar dood.” En zo verschenen vandaag de laatste, publieke woorden van de atlete.

‘We kunnen niks meer voor je doen’

Begin maart voelt Bibian zich beroerd, zo vertelt ze aan Barbara in de laatste weken voor haar overlijden. “Op vrijdagochtend moest ik ’s ochtends naar het toilet en ik kreeg geen lucht meer. Ik was aan het snakken naar adem, iets dat ik helemaal niet kende. Ik maakte Ed wakker en zei: ‘Ik krijg geen lucht.’” Even later vervolgt ze. “Mijn ziekenhuizen in Leiden en Amsterdam hadden contact gehad, waarop mijn arts me belde en vroeg of hij langs mocht komen. We voelden dat hij niet even gezellig een kopje thee kwam drinken. Hij zei: ‘We hebben alle scenario’s doorgenomen en eigenlijk kunnen we niks meer doen.’”

Plotseling benauwd

“Het eerste wat ik tegen de dokter zei, was: ik wil niet stikken. Wat ik die ochtend had meegemaakt, wilde ik niet nog een keer. Zo sterven lijkt me vreselijk. Na onderling overleg tussen de neurochirurg, de huisarts en de oncoloog hebben we besloten dat ik niet opgenomen hoefde te worden, maar thuis mocht blijven en in direct contact met de huisarts moest staan. Dat was ook mijn keuze. Ik vroeg of ze me iets konden geven om van die benauwdheid af te komen. De gedachte dat Ed en de kinderen me misschien zouden zien stikken, vond ik vreselijk. De huisarts heeft ervoor gezorgd dat de euthanasiespullen naast ons bed kwamen te liggen, dat gaf me rust.”

Mensen die ze liefheeft

Vanaf dat weekend krijgt Bibian sterke medicatie toegediend en krabbelt ze zelfs weer een beetje op. “Ik voel me weer zo goed dat ik nog graag mensen ontvang die ik liefheb, ondanks corona”, vertelt Bibian aan Barbara. Edwin komt even langs, legt een extra kussen in Bibians rug en gaat naar kantoor. Hij is meer dan twintig kilo afgevallen, ziet Barbara.

Mooie gesprekken met de kinderen

“Het leuke is dat ik niet van de ene op de andere dag uit het leven ben gerukt en de tijd heb gekregen afscheid te nemen van mijn dierbaren. Ik heb mooie gesprekken met mijn zoon Julian gehad, met onze meiden Bella en Laila. Ze zijn twee dagen geleden 22 geworden. Ik besprak met ze hoe ze hun leven willen inrichten, maar zei ze ook dat ik ze dankbaar ben voor de mooie momenten met hen en hoe ze mij, als nieuwe vrouw van hun vader, in hun leven hebben toegelaten. Dat soort gesprekken maakt het naderen van het einde zo mooi dat ik ’s ochtends met een glimlach wakker word. Dan lig ik naast mijn vent, komt mijn zoon naar beneden in zijn onderbroek om me een kus te geven en straalt de zon. Dan voel ik rust dat ik mijn laatste dagen zo mag uittekenen. Dat is toch prachtig?”

Geliefden iets nalaten

Barbara vraagt Bibian naar de reden van dit laatste interview. “Om mijn dankbaarheid te tonen en om mijn geliefden iets na te laten. Juul is net achttien geworden. Ik heb hem de afgelopen paar jaar zo zien groeien als mens. Daardoor heb ik bij hem het gevoel: het komt wel goed”, antwoordt Bibian.

Nieuwe liefde voor Edwin

Bibian vertelt dat ze hoopt dat haar man Edwin opnieuw de liefde vindt. “En dat ik hoop dat hij me nooit vergeet, maar ook dat ik hem gun dat hij in de toekomst een nieuwe liefde vindt en dat dat dan oké is. Het zal niet meer gebeuren, maar ik kan me voorstellen dat ik me heel schuldig zou voelen als ik weer verliefd zou worden. Ik gun hem dat hij weer gelukkig kan worden, dat hij daar op een gegeven moment weer voor gaat openstaan. Dat zou zo mooi zijn.”

Bron: Helden.