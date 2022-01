Het lager zetten van de verwarming heeft dít effect op je bloeddruk

Wij leggen je hier uit hoe dat zit.

Minder comfortabel

De meeste mensen zetten hun thermostaat thuis op 21 graden. En dat is niet zomaar: volgens professor biomedische wetenschappen Luc Bouwens is die 21 graden voor veel mensen het omslagpunt. Waar 21 graden als comfortabel wordt beschouwd, omdat ons lichaam dan geen extra inspanningen moet leveren qua temperatuurcontrole, is dat daaronder niet het geval. “Bij temperaturen onder 21 graden moet dat wel, waardoor mensen zich wat minder comfortabel voelen,” zo vertelt Bouwens aan Het nieuwsblad.

Vooral slecht voor ouderen

Nu is het aardig prijzig als je de thermostaat standaard op 21 graden hebt staan, dus door een graadje of twee lager te gaan kun je al aardig wat geld besparen. Onder de 18 graden kun je volgens Bouwens beter niet gaan. “Een kamertemperatuur van minder dan 18 graden zou ongezond zijn. Volgens sommige studies verhoogt dan de bloeddruk, vooral bij ouderen.” Een verlaging naar 19 graden is volgens hem het beste: “Dit kan al een besparing op je energieverbruik opleveren van zo’n 10 à 20 procent.”

Als je jaarlijkse gasfactuur zo’n 3400 euro is, dan kan dit je dus bijna 700 euro schelen. En dat is natuurlijk niet niks!

Bron: Het Nieuwsblad