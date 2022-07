Het Nationaal Hitteplan treedt maandag in werking: “Let op smog”

Rijkswaterstaat en provincie staan klaar om bruggen koel te houden, in zorg- en ouderencentra gelden hitteprotocollen om uitdroging of een hitteberoerte te voorkomen. Er kunnen ook vermoeidheid, hoofdpijn en concentratieproblemen ontstaan.

Let op elkaar

“Ouderen vormen de kwetsbaarste groep, omdat zij hun lichaamstemperatuur slechter onder controle kunnen houden en minder snel een dorstgevoel hebben”, aldus het RIVM.

Mensen met een chronische aandoening, eenzame mensen, daklozen, personen met overgewicht en (zeer) jonge kinderen noemt het RIVM ook. “Zowel extreme hitte als hoge concentraties ozon in de zomer, de zogenaamde zomersmog, hebben eigenlijk invloed op iedereen.”

Water drinken en koelen

Het advies is veel water te drinken, je woning koel te houden en het rustig aan te doen. Dus even niet hardlopen of zware klussen doen. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon ergens een verkoelende duik nemen. In bloedhete landen blijven mensen op verschillende manieren koel. Let vooral ook op mensen in de omgeving die misschien jouw hulp kunnen gebruiken, zoals ouderen of extra kwetsbaren.

Code geel

Maandag stijgt het kwik al naar de 30 graden en in het zuiden zelfs 30 tot 35 graden, waarna het heel hard omhoog schiet. Dinsdag worden temperaturen verwacht van tussen de 33 en 37 graden in het midden en zuiden van het land. Nederland krijgt maandag en dinsdag code geel. Dat wordt mogelijk nog oranje. Woensdag wordt het gelukkig al weer wat koeler, zo is de verwachting.

Eerste dag Vierdaagse geschrapt

Door de hitte wordt ook naar - grote - events gekeken. Zo heeft het bestuur van stichting De 4Daagse besloten de eerste wandeldag van de 104e Vierdaagse die dinsdag op het programma stond te schrappen. De weersomstandigheden zijn volgens de organisatie dinsdag “nog slechter dan In 2006" toen er twee wandelaars overleden. Het zou zelfs code rood zijn rond Nijmegen, waar de Vierdaagse de eerste dag doorheen trekt.

Bron: De Telegraaf/ANP