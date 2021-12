Hét sinterklaas-dobbelspel: dit zijn de officiële spelregels

Het Sinterklaasspel is een leuk, avondvullend spel om te spelen met vrienden of familie. De opdrachten tijdens het dobbelen geven een leuke twist aan het geven en krijgen van cadeautjes. Bovendien zorgt het voor wat onderlinge competitie.

De regels

Officiële spelregels voor het sinterklaas-dobbelspel zijn er niet, aangezien het ook geen officieel bordspel is. Toch gaan er wel duidelijke regels het internet over. Zo wordt het dobbelen meestal in twee rondes gespeeld en krijgt iedereen evenveel cadeautjes. Om ruzies te voorkomen, zetten we alle spelregels op een rij.

Van tevoren afspreken

Spreek van tevoren een vast bedrag af dat besteed mag worden aan de cadeaus dat iedereen koopt. Bij drie cadeautjes wordt meestal gespeeld met cadeautjes van 5 euro per stuk. Bij twee cadeautjes kun je voor een wat hoger bedrag gaan, bijvoorbeeld zo’n zeven à tien euro per pakje.

Cadeautjes verzamelen

Op de avond zelf heeft iedereen één of meer (ligt eraan wat je samen afspreekt) cadeau(s). Leg alle cadeautjes op één grote stapel. Dit kan in het midden van de tafel zijn, op de grond of in de juten zak van Sinterklaas. Tijdens het dobbelen wordt bepaald wie met welke cadeautje naar huis gaat.

Ronde 1

Het dobbelen kan beginnen! Volgens de officiële spelregels mag de jongste speler beginnen. Hij of zij gooit de dobbelsteen. Het aantal ogen op de dobbelsteen geeft aan wat er moet gebeuren. De eerste ronde is afgelopen als alle cadeautjes zijn verdeeld.

Je mag een cadeautje van de stapel pakken. Pak het cadeautje nog niet uit. Iedereen geeft zijn of haar cadeau aan de persoon links van zich. Je mag een cadeau naar keuze wegpakken bij iemand anders. Iedereen geeft zijn of haar cadeau aan de persoon rechts van zich. Geef een cadeau van jezelf aan de persoon met de minste cadeaus. Heb je geen cadeaus dan heb je ook niks weg te geven en gaat de beurt naar de volgende persoon. Je mag een cadeautje van de stapel pakken en het meteen uitpakken!

Ronde 2

Het is leuk om in de tweede ronde te weten waarvoor je speelt, dus iedereen mag het cadeautje dat voor hem of haar ligt uitpakken. Zet vervolgens een timer op 30 of 45 minuten. Het spel gaat verder bij degene die net aan de beurt was. De regels zijn nu:

De volgorde draait om. Degene die voor jou aan de beurt was, mag weer gooien. Je speelt nu dus tegen de klok in, totdat er weer 1 gegooid wordt en het dobbelspel opnieuw omdraait. Geef een cadeau van jezelf aan een ander. Heb je geen cadeaus dan heb je ook niks weg te geven en gaat de beurt naar de volgende persoon. Je mag een cadeau naar keuze wegpakken bij iemand anders. De persoon die na jou is, moet een beurt overslaan. Ruil met iemand een cadeautje naar keuze. Iedereen geeft zijn of haar cadeau(s) aan de persoon links van zich.

Iedereen blij

De tweede ronde is afgelopen als de tijd om is. Het is natuurlijk wel zo eerlijk als iedereen met evenveel pakjes naar huis gaat. De personen die te veel cadeautjes hebben, staat een of meerdere pakjes af en legt deze in het midden. De overige spelers gaan verder met dobbelen totdat iedereen evenveel cadeautjes heeft. Veel plezier!

Bron: Lady Lemonade, VTwonen