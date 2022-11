Het warme weer blijft: droog en zonnig weekend voor de boeg

Zo staat ons een droog en zonnig weekend te wachten.

Het weer de komende dagen

In november is een temperatuur van zo’n 10 graden overdag normaal. Wij hebben nog steeds te maken met temperaturen van 15 tot 17 graden. Dinsdag blijft het overwegend droog. Alleen in het zuidwesten kan een lokale bui vallen. Vanuit het zuiden waait een harde wind. Zon en bewolking wisselen elkaar af. Vannacht kan het in het zuidwesten lokaal onweren.

Woensdag

Ook woensdag wordt een wisselvallige dag met zon en wolken. In het noordwesten kunnen ’s ochtends al buien vallen, pas later op de dag is het binnenland aan de beurt. Het wordt zo’n 13 tot 16 graden.

De rest van de week

Na woensdag krijgen we te maken met een nieuw hogedrukgebied met warme lucht. Dat betekent dat we vanaf donderdag nog warmer weer krijgen, bijna voorjaarsachtig. Het worden een aantal droge dagen, met veel zon en weinig wind. Wel worden de nachten kouder en kan er zelfs lokaal vorst aan de grond komen. Overdag blijft het tussen de 13 en 16 graden. Ook na het weekend blijft het zo warm. Pas later volgende week dalen de temperaturen iets, maar ook dan blijft het warmer dan gemiddeld is voor de tijd van het jaar.

Bron: Weer.n