Het weer tijdens de kerstdagen: herfstachtig met zachte temperaturen

Morgen begint de astronomische winter, maar van winterweer is dan geen sprake meer. We hebben een aantal koude en spekgladde dagen achter de rug, maar dat wordt komende week wel anders.

Herfstachtig weer in aantocht

We krijgen vrij hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. In combinatie met de voorspelde regen en wind wordt het meer herfstachtig dan winters. Woensdag - de kortste dag van het jaar - wordt het wisselvallig. In de ochtend is het droog met wolken, ‘s middags gaan we het zonnetje even zien, maar later neemt de bewolking weer toe en kan het gaan regenen. Het wordt zo’n 8 tot 10 graden. Temperaturen van 5 of 6 graden zijn normaal voor de tijd van het jaar.

Donderdag en vrijdag

In de dagen die daarop volgen blijft het wisselvallig. Regen en zon wisselen elkaar af en de temperaturen blijven zacht. Donderdag wordt het 9 tot 12 graden, en vrijdag kan het in het zuiden zelfs 13 graden worden.

Het kerstweekend

Dan het lange kerstweekend: ook dan blijven de temperaturen zacht, het wordt zo’n 8 tot 12 graden. Maandag, Tweede Kerstdag, kan de temperatuur iets lager uitvallen. Er zullen veel droge periodes zijn met soms wat zonneschijn, maar er kan ook lokaal een bui vallen. Het wordt met kerst te warm voor iedere vorm van winterse neerslag. Een witte kerst wordt het dus niet, een natte, grijze kerst helaas wel.

Bron: Weeronline