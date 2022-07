Het wemelt weer van de wespen: zó hou je ze op afstand

Veel mensen vinden wespen maar vervelende insecten. Niets zo naar als op een zomerse dag genieten van een drankje en dan belaagd worden door die hinderlijke beestjes. De één blijft kalm zitten, maar de ander rent druk met de armen zwaaiend weg. Sommige mensen zijn namelijk zwaar allergisch voor een wespensteek en kunnen er zelfs van in shock raken. Dus zo gek is die angst voor wespen niet.

Deze wesp is vaak irritant

De wespen die je de meeste overlast bezorgen, zijn de ‘gewone’ en de Duitse wesp. Ze komen vooral af op zoetigheid; suikers uit bloemen en vruchten, maar ook suikerproducten, zoals limonade en ijs. Vermijd die dus zo veel mogelijk, als je rustig buiten wil kunnen zitten.

Dit vindt de wesp vies en vervelend

De wesp is gevoelig voor bepaalde geuren. Op je balkon of in de tuin werken lavendel en muntplanten goed. Ook kun je etherische oliën gebruiken, zoals citroen, kruidnagel en tea tree-olie. Ook een wierrookstokje aansteken helpt. Een beetje filterkoffie in brand steken kan ook werken. De stank daarvan trekt een wesp niet.

Heb je extreem veel opdringerige wespen op je terras, dan kun je ook koperen muntjes op tafel leggen. En een schoteltje met azijn vinden ze ook niet fijn. Met een kruidnagel erbij is het effect dubbel zo sterk.

Wespen zijn erg territoriaal van aard. Je kunt in de tuin een nepwespennest hangen, dat je onder andere online kunt kopen. Zoek maar eens op ‘waspinator’.

Water en wind

Volgens entomologisten (mensen die zich bezighouden met het bestuderen van insecten) is water hét middel om de zoemende beestjes op afstand te houden. Tijdens een fikse regenbui zit je sowieso goed en anders vul je een plantenspuit die je op nevelstand zet. Zo lijkt het alsof het regent. Wespen houden overigens ook niet van harde wind. Ga als je angstig bent op een niet-beschutte plek zitten.

Dit moet je vooral NIET doen

Wat je niet moet doen: het beestje proberen te doden of er met een spuitbus achteraan gaan. Als je een wesp doodt scheidt-ie een stofje af waar andere wespen op afkomen en die kunnen dan nog agressiever reageren.

De confrontatie met je angst aangaan

Als je tijdens de wespenperiode binnenblijft en terrasjes vermijdt, kun je wel spreken van een fobie. Angst voor wespen heet spheksofobie. Mocht je zoveel angst hebben dat het je leven bepaalt, dan kun je denken aan professionele hulp in de vorm van EMDR, hypnosetherapie of cognitieve therapie, waarbij je leert je gedachten te sturen. Dat maakt dat je minder angstig bent. Want het is zonde om je vakantie te laten verpesten door een insect.

Bron: Libelle/Happinez/Kampeermeer