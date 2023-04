Het wordt ideaal Paasweer: rustig, zacht en veel zon

Het paasweekend is goed begonnen met een prachtig zonnige dag. Zondag is het nóg zonniger, behalve in het noorden. Daar komen wolkenvelden voor en kan er een bui vallen, volgens Weeronline. Het kan tussen 13 en 16 graden worden en er staat niet veel wind. Ideaal om de tuin in te gaan, de (klein)kinderen eieren te laten zoeken of een terrasje te pakken.

Tweede Paasdag wordt minder

Maandag op Tweede Paasdag begint droog en zonnig, maar al snel komt er bewolking vanuit het westen. In de middag gaat het regenen. In Limburg kan het voorafgaand aan het regengebied nog wel 17 graden worden. In andere delen van het land is het 12 tot 16 graden. Als de regen valt, wordt het gelijk een stuk kouder en trekt de wind ook aan.

Daarna wisselvallig

Na Pasen is het weer even afgelopen met het mooie weer. Vooral dinsdagochtend valt er veel regen, later op de dag kan het af en toe wel zonnig zijn. Toch moeten we rekenen op veel wisselvalliger weer. Het wordt een stuk minder warm met 10 tot 13 graden en meer wind.

Bron: Weeronline