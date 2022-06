Het wordt weer bloedheet: temperaturen tot 30 graden op komst

Waar het afgelopen dagen flink puffen was door de hoog opgelopen temperaturen, was het zondag weer wat frisser en viel er hier en daar een fikse bui. Heel normaal na een periode van warmte en droogte, volgens Buienradar.

Haal die ventilator maar weer uit de kast

Maar na regen komt (weer) zonneschijn, want aankomende week tikt de thermometer temperaturen van 23 tot zelfs lokaal 30 graden aan. Maandag begint de dag nog bewolkt en wat frisser, maar daarna is het volop zomer. Dinsdag stijgt het kwik gemiddeld tot 24 graden, net als woensdag. Donderdag kan de ventilator weer uit de kast, want dan zorgt een oostenwind voor temperaturen tussen 27 en 30 graden Celsius.

Flink zonnig

Vooral in het zuidoosten is de kans op hoge temperaturen groot. In het noorden van ons land blijft het wat frisser: 25 graden is daar aannemelijker. Wel is het overal flink zonnig. Waar het vaak gaat onweren na (extreme) hitte, zal dat ook aankomende week het geval zijn. De kans op onweer neemt donderdag en vrijdag toe. Hoe het zomerse weer er de rest van de maand(en) uitziet is nog onzeker.

Smeer je goed in

De temperaturen worden niet alleen hoger, ook de kracht van de zon neemt toe. Het is daarom belangrijk dat je je lichaam (vergeet je nek, oren, handen en voeten niet) goed insmeert met een zonnebrand met factor die bij jouw huid past. Smeren kan niet royaal genoeg: het blijkt namelijk dat we ons massaal te dun insmeren.

Lekker slapen in de hitte

Hete dagen zorgen vaak voor onrustige en broeierige nachten. Wist je dat als je je ventilator op déze plek neerzet, je er pas echt profijt van hebt? Lig je eerder wakker van muggen dan van de warmte, dan hebben we hier de ideale tip voor je om die irritante beesten pas echt snel te vinden. Kun jij weer lekker (door)slapen.

Bron: RTL Nieuws