Het wordt weer enorm druk op Schiphol in de herfstvakantie: "Sommige mensen zullen hun vlucht niet halen"

Wanneer de kinderen in het noorden van het land vanmiddag uit school komen, is daar de herfstvakantie officieel begonnen. Helaas is dat ook het startschot voor wederom topdrukte op Schiphol.