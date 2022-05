HHB-blog #7: “Het was een beetje een ‘ver van mijn nest’-show”

Na een uit de hand gelopen Koningsdag- en nacht en een meerdaags logeerpartijtje bij R. in Rotterdam ben ik blij als ik zaterdagavond weer eens op mijn eigen bank neerstrijk. Kat K. ligt tevreden spinnend aan de voeten van mijn immer enthousiaste vriendin K., die weinig overtuiging nodig had voor haar Heel Holland Bakt-ontmaagding van vanavond. De verjaardag van Prins Pils vierde ik onder het mom ‘vorm boven functie’, dus warm aankleden was er niet bij. Het gevolg: ik hoest om het kwartier een long op schoot. K. is een uiterst zorgzaam type en zet thee met honing. Samen met kat K. maakt ze een liquid snack soldaat. Als iedereen gevoederd en gehydrateerd is, gebruik ik mijn laatste beetje hefkracht om de NPO-app op mijn smart-TV te openen. Zei daar iemand halve finale?

Vleesgeworden Berner Sennen-hond

Het thema van aflevering zeven is Pasen. Als ík aan Pasen denk, vult mijn brein zich met visioenen van karamel-zeezouteieren, tientallen centimeters hoge paashazen van goedkope, maar o zo lekkere chocolade en die gesuikerde koekjes van Bolletje. De productie van Heel Holland Bakt schetst een ander beeld, namelijk dat van paasbrood. Zonde, maar ik heb nog goede hoop voor de spektakelronde. Zeinab blijkt half Kazachstaans te zijn en maakt drie kleine Russische paasbroden: kulichi. Zowel Janny als Robèrt (K.: “Wat ziet die man er vriendelijk uit, een soort vleesgeworden Berner Sennen-hond.”) is het erover eens dat ze met haar ‘superzachte, cake-achtige deeg’ een ‘heel erg geslaagde’ poging heeft gedaan. De ‘smakelijke, kruidige, precies goede’ paas babka van Tom ziet er mooi uit en maakt ook Janny nog eens blij – mooie score. Het ‘overwinningsbrood’ van Marieke blijkt niet helemaal een overwinnaar, maar is desalniettemin ‘goed van smaak’, vindt Janny. Het ‘Italiaanse vredesnestje’ van tweevoudig meesterbakker Enzo kan verrassend genoeg op weinig lovende woorden rekenen. Volgende ronde beter. O nee, want dan faalt steevast zo goed als iedereen.

Dood van binnen

De technische ronde: een paas-advocaattaart. Bonuspunten als je dat laatste drie keer heel snel achter elkaar kunt uitspreken. Wat advocaat precies is en hoe je het maakt, daar zijn nog niet alle bakkers over uit. “Een geel goedje met alcohol dat best sterk smaakt”, herinnert Tom zich. “Ik weet hoe het eruitziet en dat er ei inzit”, weet Enzo erover te vertellen. Marieke heeft het weleens gemaakt. Mariekepedia, waartoe André haar heeft omgedoopt, wordt dan ook meerdere keren even om advies gevraagd. En ze is niet te beroerd om dat haar concurrenten te geven. De lieverd. “Enzo is voor mij geen gevaar, die staat sowieso in de finale,” beredeneert ze. “En het is ook een schatje.” Mariekes advies kan hem tot op zekere hoogte geruststellen – tot zo’n twintig minuten voor de deadline van de paas-advocaattaart en bijbehorende marsepeinen kuikens. “Ik ga dood van binnen”, zegt hij met een nerveuze glimlach, alvorens hij zich snel herpakt. “Maar ik heb ook in vijftien minuten heel Downtown Abbey opgebouwd.” Hij doelt op zijn indrukwekkende spektakelstuk uit een eerdere aflevering. “Wat een bevalling, jongens”, vindt Zeinab als het eindsignaal klinkt.

Blinde vinken

Tijd voor de beoordeling. Zeinab heeft een nagenoeg perfect baksel gebaard. De advocaat van Marieke is iets te warm, haar botercrème te korrelig. Wel zijn haar deeg en amandelspijs prima. Janny vermoedt dat het nestje van Enzo in een paasstorm is terechtgekomen: het ontbreekt aan takken en de kuikens hebben geen oogjes. “Misschien zijn het blinde vinken”, oppert André. Ook de kuikens van Tom hebben aparte kijkers. Met zulke enorme doppen zou ik ze hebben gediagnosticeerd met een schildklier- of drugsprobleem. Maar: “De botercrème is mooi zacht. Net taartje”, aldus een tevreden Robèrt. Zeinab wint deze ronde. Enzo pakt de laatste plaats. “Het was een beetje een ‘ver van mijn nest’-show.” Zijn woordgrap is dan wel weer bovengemiddeld goed.

Kletskoppen

Tijdens de spektakelronde kunnen de bakkers hun creativiteit volledig de vrije loop laten. De basis moet een taart zijn, in het thema Pasen – verder zoeken ze het maar uit. Enzo is vooral druk met vertéllen wat hij gaat maken: een veganistische cassata siciliana. “Enzo, je praat te veel. Straks krijg je het niet af”, waarschuwt Zeinab. “Dat stond vroeger ook op mijn rapport: Enzo doet het goed op school, maar kletst te veel”, zegt hij met zijn kenmerkende grijns, die eigenlijk het hele seizoen al niet van zijn gezicht is te slaan. Marieke doet een tweede poging met advocaat. Het eindresultaat ziet er goed uit, maar haar ‘schuimige paasei’ is niet genoeg voor een plek in de finale. “Ik zag ‘m al aankomen. Maar het was supergaaf. Echt, echt supergaaf. Tuurlijk vind ik het jammer, absoluut. Maar ik gun het hun drieën, ze hebben het verdiend. Ik moet het hiermee doen, maar ik ben superblij.” Ze liegt niet: het is van kop tot teen aan haar te zien. Voor het eerst is het Tom die tot meesterbakker wordt gekroond. “Ik wilde proberen om het Enzo en Zeinab moeilijk te maken, maar wist niet of het mogelijk was. Dit weekend heb ik het bewezen”, zegt hij met zijn vertederende Belgische accent. Zal hij volgende week, tijdens de grote finale, nog steeds gebakken zitten?