De laatste keer dat vriendin A., vriendin M., vriend M. en ik elkaar zagen, was in een geheel andere, maar tegelijkertijd vergelijkbare setting als vanavond. De overeenkomsten: we liggen met zijn vieren op de bank, onder een dekentje. De verschillen: dit keer zijn we niet compleet uitgeleefd, wel nuchter. Dat maakt het overigens niet minder gezellig, want blijkbaar kijk ik de finale van Heel Holland bakt met een stel hitsige pubers; alle opmerkingen die dubbelzinnig kúnnen worden opgevat, wórden dubbelzinnig opgevat. Te beginnen met die van Enzo, die kenbaar maakt niet van dingen te houden waarvan hij vieze handjes krijgt. “Thuis zou ik er gewoon een staafmixer in rammen”, voegt hij daar nietsvermoedend aan toe. Het vunzige commentaar vliegt me zowel links als rechts om de oren. Het is een kunst hoor, om zo’n schunnig sfeertje te creëren rondom zo’n degelijk programma. Ik krik het volume van de Dolby wat op. Tevergeefs, want hoewel A. op den duur de strijd tegen haar steeds zwaarder wordende oogleden verliest, keuvelen de grofgebekte M.’etjes van het gezelschap onverminderd door.

Paniek in de tent

De finale is anders dan anders. Dit keer beginnen de bakkers niet met een signatureronde, maar met een technische. De opdracht bestaat uit het maken van zes kersen. Klinkt simpel. Is het niet. Voor de leken onder ons (aangenaam) legt Robèrt even uit wat er precies van Tom, Zeinab en Enzo wordt verwacht. “In het midden zit een amarena-kers. Die komt in een cremeux, en die weer in een kersenmousse. Dan moet-ie door een mooie, heldere gelei worden gehaald.” Ze krijgen er slechts twee uur de tijd voor. Niet alleen spreekwoordelijke paniek in de tent, dus. De onderlinge concurrentie is subtiel aanwezig. Zeinab en Enzo kunnen hun overwinning haast proeven, maar de sfeer blijft gemoedelijk. Zeinab wil weten of zij en Enzo vrienden zijn. “Dat hangt ervan af wie er wint”, lacht die laatste. Achter elk geintje schuilt een venijntje, zullen we maar zeggen. De amarena’s van Tom doen hem denken aan babybilletjes. Janny vindt ze er aantrekkelijk uitzien. “Dat hoor ik vaker”, gniffelt het ondeugende pretbekje dat Robèrt heet. De winst is deze ronde voor Tom. Zeinab en Enzo eindigen op een gedeelde tweede plaats, dus vooralsnog hoeven de messen nog niet te worden opgeborgen.

Voor goud

Als ik hoor wat het thema van de spektakelronde is, krijg ik zowat een plaatsvervangende cortisolpiek. De bakkers gaan een compleet bruidsbuffet optuigen, bestaande uit een bruidstaart van drie etages, tien mini-bolgebakjes, twaalf bonbons, twaalf hartige bladerdeeghapjes en twintig macarons. Ook dit moet in praktisch een nanoseconde gebeuren: ze dienen het klusje in zeven uur te klaren, verdeeld over twee dagen. Er vloeien enkele tranen bij Zeinab en Enzo als André met cadeautjes van hun thuisfront komt strooien. Tom houdt het hoofd koel. Hij gaat voor goud – letterlijk. Enzo kiest een andere kleur. “Het lijkt of ik duivenkak aan het kneden ben, maar dit wordt groene marsepein om de buitenkant van mijn bolgebakjes mee te bekleden.” Diezelfde baksels maakt Tom met chocolademoussevulling, banketbakkersroom en gesuikerde hazelnoten. Het klinkt zo verschrikkelijk goed dat ik het zonder het vooraf te hoeven proeven op mijn eigen trouwfeest zou serveren. Zeinabs creatie – koffieganache met gekaramelliseerde hazelnoot – oogt ook niet mis. De glitters die Enzo voor zijn bruidsbuffet gebruikt, komen overal. Ook waar het zonlicht niet schijnt, zo verwacht hij. “Ik denk dat Janny en Robèrt over drie weken nog steeds glitter poepen.” Ik zou het mooi vinden als dat te zijner tijd nog een keer wordt bevestigd.

Lekkere tafeltjes

De laatste dag van alweer het negende seizoen van Heel Holland bakt is aangebroken. “Ik denk dat ik het meest voor Zeinab moet oppassen, omdat zij met haar drie speldjes toch wel de queen van de tent is”, vreest Enzo. Niet alleen hij, maar het voltallige driekoppige bakkersteam rent als een kip zonder kop door de tent in kwestie. Op de achtergrond klinkt een heel zenuwachtig muziekje, waardoor ik zelf ook bijna het gevoel krijg dat ik ergens haast mee heb. Na een paar slopende dagen (of eigenlijk: weken) is het tijd voor de allerlaatste beoordelingsronde. Janny en Robèrt moeten hierna wel op klappen staan, ook al nemen ze maar één hapje van alles wat er is gemaakt. Want er is VEEL. De algemene indruk van Zeinabs creaties? “Een lekker tafeltje”, vindt André. De jury is het met hem eens. Die van Enzo wordt als ‘uitgebreid, kleurrijk en af’ bestempeld. “Een stralend bruidsbuffet”, zegt Janny tot slot goedkeurend tegen Tom. In het bijzijn van familieleden, partners en oud-HeelHollandbakkers is het uiteindelijk Enzo die tot winnaar wordt uitgeroepen. Zowel hij als ik zagen ’m niet helemaal aankomen, maar dat hij gedurende het seizoen een sterk staaltje bakkunst heeft afgeleverd, staat buiten kijf. De finale sluit af met een oproep voor volgend seizoen. Bakkers, klaar?