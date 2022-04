Vanavond kijk ik Heel Holland bakt in een bijzondere setting, namelijk in het gezelschap van maar liefst vier oppasnaaktkatten, onder wie twee kersverse baby’s, en wederom vriendin A. (de vorige aflevering smaakte naar meer). Halverwege komt zelfs broer C. binnenzeilen, die na een succesvolle date met een oude vlam nog genoeg vuur in zich heeft om André van pittig commentaar te voorzien. Zodra naaktkat N. zich op mijn schoot heeft genesteld en mijn rechterhand vuistdiep in een zak kruidnoten zit (klopt, het is april), kan het feest beginnen.

De smaakmakers van Heel Holland bakt

Het thema van aflevering drie is ‘lente’. Origineel is het niet, wel lekker. De bakkers krijgen allereerst de opdracht om een ‘focacciatuin’ te maken. Zeinab verbaast vriend en vijand als ze laat weten geen fan te zijn van Italiaanse smaken. Is dit de eerste en enige vrouw ter wereld die zich zo laatdunkend over oregano, basilicum en tijm durft uit te laten? De ronddolende geesten van alle Bertolli-opa’s en -oma’s die ooit hebben geleefd laten het klaarblijkelijk niet over hun kant gaan, want tijdens de beoordeling krijgt Zeinab het deksel op haar neus. Ze heeft volgens Janny te veel van de Midden-Oosterse smaakmaker sumak gebruikt. Lynn pakt het professioneel aan tijdens deze eerste ronde. Ze heeft een complete plattegrond voor haar focaccia uitgetekend – jammer van de groene en zwarte olijven, maar da’s mijn bescheiden mening. De pestofocaccia van Inge stimuleert de afgifte van mijn hongerhormoon; hij zou niet misstaan op de salontafel voor ons, die nu is afgeladen met het giftigste spul dat gangpad drie van de Albert Heijn te bieden heeft. “Hoeveel zal ik er nog bij gooien?” vraagt ze zich, met de bloem in haar hand, hardop af. “Daar ben ik in mijn geval ook elke zaterdagavond weer benieuwd naar”, zegt A. schuddebuikend. De toon is gezet.

Crises en tragedies

Over ronde twee wordt een Grieks sausje gegoten. Op het menu staan een soort worstenbroodjes zonder worst. Bovenop liggen pistachenoten op een bedje van zogenaamd engelenhaar, gemaakt van flinterdunne deegsliertjes, en honing. Het gebakje heet kataifi en heeft nog het meeste weg van baklava. De Griekse Yannis schat zijn winkansen hoog in. Spoiler: het zal iets anders lopen, want nog geen anderhalf uur later biedt hij zijn excuses aan zijn land van herkomst aan. Maar niet voordat hij Tom om tips heeft gevraagd. Die is niet te beroerd om hem een handje te helpen: “Het is net als met de financiële crisis; Europa is er om te helpen.” Beide lachen, de één met iets meer kiespijn dan de ander. Helaas noemt de jury Yannis’ baksels uiteindelijk toch een Griekse tragedie. Verschillende kandidaten worstelen met het engelenhaar. De tuutjes van de spuitflessen met beslag (plus de inhoud daarvan) vliegen André letterlijk om de oren. Zelfs Zeinab – in mijn optiek één van de beste bakkers van dit seizoen – stuntelt in deze technische ronde. Ze is niet echt te spreken over haar “lelijke mummies”. Ook Janny en Robèrt weten hun enthousiasme goed te verbergen.

Pools vakmanschap

Het is tijd voor het laatste gedeelte van het drieluik baksels: een bloemig lentespektakel. De taart moet zelfgemaakte bloemen bevatten. Bijvoorbeeld van modelleerchocolade, marsepein, fondant, suiker of botercrème. Dat klinkt goed, maar blijkt moeilijker dan het lijkt. Janny wil namelijk bij elke hap een lentegevoel krijgen. Het lukt niet iedereen om haar een dergelijke ervaring te geven. Hoewel Tom tijdens de vorige ronde nog als winnaar werd aangewezen, gooit hij met zijn ‘meringue passie margriet’ geen al te hoge ogen. “De passie heeft het pand verlaten,” aldus C., doelend op de ietwat treurig hangende fondantbladeren van Toms taart. Zeinab is terug van weggeweest: haar met bloemen versierde meesterwerkje heeft zoveel lagen dat ze zelf de tel is kwijtgeraakt. “Het lijkt wel door een Poolse stukadoor gedaan,” prijst André haar taart. C. mompelt iets over gelijkenissen tussen het baksel van Zeinab en de wenkbrauwen van de voormalig komiek. Ik was in de volle overtuiging dat het een gelopen race was, toch is het Enzo die de jury met zijn ‘vase à tulipes’ weet in te pakken. Voor Lynn is het ook een kwestie van inpakken, maar tegelijkertijd eentje van wegwezen: zij verlaat als derde de bakkerstent.

