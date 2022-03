Het is weer zaterdagavond. Om de zouteloze grappen van André te compenseren, kijk ik Heel Holland Bakt vanavond met vriendin A. – één van de grappigste mensen die ik ken. Ze is net geopereerd en zou dit weekend niet eens iets anders kúnnen doen (dan dit met mij), al zou ze het willen. Zelf heb ik twee korte nachten achter de rug. Ik kan bovengemiddeld slecht tegen weinig slaap, dus mij zul je vannacht ook het licht in de plaatselijke bar-dancing niet zien aandoen. En zo gebeurt het dat A. en ik om een uur of 21.00 met een eiwitreep en ‘de dood op ons gezicht’ – zoals die meid het altijd lekker kleurrijk verwoordt – naast elkaar in bed kruipen terwijl Heel Holland Bakt zich op het scherm aan het voeteneinde afspeelt. Zo nu en dan worden we door filmpjes van feestende vriend(inn)en geconfronteerd met het feit dat we nog altijd dertig-min zijn. Op dit moment voelen we ons echter leeftijdsgenoten van André, dus we laten ons er niet door uit het veld (of in dit geval: onze Swiss Sense) slaan.

“Lekker man”

De tweede Heel Holland Bakt trapt af met een rollenspel tussen André en een paard (iets met een verziekt spreekwoord en een hoop gehinnik – niet van mijn kant). Omdat de beste man 75 is geworden en deze aflevering in het teken van zijn verjaardag staat, zal ik ‘m niet meer afkraken. Anders wordt deze blog net zo negatief als het commentaar van Janny en Robèrt op de kaaskoekjes tijdens de technische ronde. Daarover later meer, want eerst mag het feestvarken kiezen wat hij wil eten. Het worden broodjes kroket – vier per bakker. “Lekker man”, kwijlt A., bijna letterlijk. “Verstand op nul, frituurpan op 180,” praat ik de grootste pretletter van mijn schietvereniging na, waar na het sniperen op donderdagavond steevast de frietketel wordt aangezwengeld.

Vette snacks

Janny legt uit hoe de perfecte kroket eruitziet: “Krokant van buiten, smeuïg van binnen. En het broodje moet zacht zijn, maar ondergeschikt.” Staat genoteerd. Inge maakt Indische kroketten op basis van rendang. Ik baal dat er niet zoiets bestaat als smaaktelevisie, want ik heb vrijdag rendang op in een restaurant in Haarlem en daar zijn mijn smaakpapillen nog steeds van ondersteboven. Haar baksels ogen veelbelovend. Enzo maakt een veganistische variant met spinazie en pijnboompitten, naar een recept van zijn oma. Origineel is het zeker, maar ik geef de voorkeur aan de Barneveldse kipkroket van Marieke. Die ziet eruit als iets wat ik heel graag wil eten nadat ik wél rond het ochtendgloren een café uit kom strompelen, op jacht naar een vette snack. De jury moet iets soortgelijks hebben gedacht, want ze wint de eerste ronde.

Kaaskoppen

Waar het complimenten regende tijdens de beoordeling van de negen verschillende kroketcreaties, worden de kaaskoekjes van de tweede ronde compleet met de grond gelijk gemaakt. Een greep uit de weinig opbouwende kritiek van de juryleden:

“Ik zie hondenkluifjes, geen vlindertjes.”

“Dit is maar net gebakken, of eigenlijk: net niet.”

“Over de vlindertjes kan ik heel kort zijn: het lijken wel uitjes.”

“Het ziet er een beetje rommelig uit.”

“Het is het allemaal net niet.”

Enzo heeft het niet makkelijk. Hij ontkomt er niet aan om lactosehoudende producten te gebruiken en kan dus niet proeven wat hij bakt. Wel eindigt hij boven Lynn, die is vergeten om op ‘start’ te drukken nadat ze haar koekjes in de oven heeft gezet en verantwoordelijk is voor de ‘uitjes’ die Robèrt zo verdrietig maakten. Zeinab, de meesterbakker uit de vorige aflevering, heeft er wél kaas van gegeten: ze laat de overige acht bakkers achter zich.

“Plakken, kreng”

Baksel drie is een ingewikkelde: een buste van een typetje dat André ooit heeft gespeeld. Henk de Bok of Flip Fluitketel, bijvoorbeeld. Wat Inge fabriceert, en hoe dat smaakt, maakt eigenlijk niet uit. Het is zo’n ongeëvenaard gezellig mens dat ze na slechts twee afleveringen al niet meer stuk kan. Haar uitspraken zijn net zo kleurrijk als haar kapsel en outfits. “Kom op. Plakken, kreng,” moedigt ze de fondant op haar in elkaar zakkende ‘Willempie’ liefkozend aan. Juliaan heeft de opdracht wel begrepen, maar blijkt er in de praktijk niet helemaal gehoor aan te kunnen geven. “Gerard Joling met een haartransplantatie,” noemt hij zijn eetbare borstbeeld. Ook Mary worstelt met de spektakelronde: haar bronzen André is naar eigen zeggen een mengelmoes tussen ‘o, mijn hemel’ en ‘oké, ik heb het alsnog gedaan’. Het is niet genoeg, want ze moet de bakkerstent verlaten. Marieke mag zich dankzij haar kunstwerk van hazelnoot, praliné, karamel, mascarpone, frambozen en slagroom de titel ‘meesterbakker’ opspelden – “Een lekkere Meneer de Bok,” volgens de originele Meneer de Bok.