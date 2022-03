Hier heb je voortaan (g)een QR-code nodig

Over QR-codes binnen Nederland kunnen we kort zijn: die hoefde je al bijna nergens meer te laten zien. Restaurants, zwembaden, etc. zijn weer vrij toegankelijk voor iedereen. Een 0G-beleid, daar kunnen we wel aan wennen.

Vanaf dinsdag is testen voor toegang bovendien niet meer nodig als je bijvoorbeeld naar een festival of concert wilt waar samen met jou nog minstens 499 van plan zijn naartoe te gaan. Voorheen betekende 500+ mensen op een evenement een stok in je neus en keel. Dat is dus verleden tijd – feest!

Reisregels

Aan reizen binnen de Europese Unie en daarbuiten zitten nog wel wat haken en ogen. We zetten ze voor je op een rij:

QR-code binnen de EU

● Ga je de grens over, maar blijf je binnen Europa? Dan heb je voor de meeste landen die bij de Unie zijn aangesloten, plus IJsland, Noorwegen en Zwitserland, een coronabewijs nodig. Dit kan een vaccinatie- of herstelbewijs of negatieve testuitslag zijn. Aruba en Curaçao verwelkomen sinds kort reizigers zónder test.

● Nederland accepteert vanaf 23 maart ook een herstelbewijs dat is uitgegeven op basis van een positieve antigeentest. Voorheen kreeg je dit alleen als gevolg van een positief uitgeslagen PCR-test.

● Als je vanuit één van bovenstaande landen Nederland ínreist, heb je vanaf 23 maart helemaal geen coronabewijs meer nodig. Je hoeft je eenmaal op je vakantiebestemming dus niet langer druk te maken over testafspraken en -uitslagen. Wel moeten reizigers van twaalf jaar en ouder die met het vliegtuig Nederland binnenkomen een gezondheidsverklaring invullen en ondertekenen.

● Heb je een weekendje Parijs op de planning staan en wil je daar, bijvoorbeeld, probleemloos kunnen lunchen? Vanaf je laatste prikdatum is je vaccinatiebewijs nog maar 270 dagen geldig. Kijk in je CoronaCheck-app om er zeker van te zijn dat je geen booster nodig hebt.

QR-code buiten de EU

● Reizen buiten de Unie is iets ingewikkelder. Welke regels gelden, verschilt per land. Het beste kun je hier checken waar je aan moet voldoen om de bestemming van jouw keuze te mogen inreizen.

● Hoewel er voor EU-burgers geen inreismaatregelen (zoals een negatieve testuitslag) meer gelden als zij naar Nederland willen komen, hebben niet-EU-burgers nog steeds te maken met een inreisverbod. Wel zijn er uitzonderingen voor veilige landen, gevaccineerde reizigers en bepaalde reisdoelen. De lijst met uitzonderingen vind je hier.