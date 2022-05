Hier is de poppenverzameling van Juliana te zien

De tentoonstelling is te zien in het Museum Borg Verhildersum dat in het Groningse Leens ligt en heet Juliana - een leven in poppen. Voor de expositie zijn 65 poppen uit de Koninklijke Verzamelingen geselecteerd. Naast de geselecteerde poppen zijn er ook foto’s en videobeelden van Juliana te zien.

Al vóór haar geboorte kreeg Juliana een klederdrachtpop. Vrouwen en meisjes van het eiland Urk gaven deze pop aan koningin Wilhelmina om de naderende geboorte van de koninklijke baby te vieren.

Er waren al snel berichten in de pers dat Juliana een poppenverzameling had. Eerst met overwegend Nederlandse klederdracht, maar door aandacht in de pers kreeg Juliana later van poppen van over de hele wereld. Zo ook van onder anderen koning Harald van Noorwegen en de Amerikaanse presidentsvrouw Eleanor Roosevelt. Ook burgers uit binnen- en buitenland stuurden poppen toe.

Amalia-pop

Het werd uiteindelijk een verzameling van zo’n zeshonderd poppen, die beheerd worden door de Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau. Die poppenverzameling reisde vorig jaar al eens naar het buitenland, het Duitse Saksen, om daar te worden tentoongesteld. De expositie in Groningen is tot en met 31 augustus te zien.

Juliana was niet de enige uit de koninklijke familie die iets met poppen had. Prinses Amalia kreeg in 2018 haar eigen pop.

Bron: ANP