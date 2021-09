Hier is het áltijd sale en shop je merken als Michael Kors en Polo Ralph Lauren met kortingen tot wel 70%

Wie van shoppen houdt, kan haar geluk hier niet op: in de Designer Outlets in Roermond en Roosendaal scoor je merken als Claudia Sträter, Tommy Hilfiger en NIKKIE met héél veel korting. Hoogste tijd voor een uitstapje dus.



Libelle samen met McArthurGlen

Designer Outlet Roermond

Met 186 winkels en meer dan 200 mooie merken is Designer Outlet Roermond de ideale plek voor een heerlijk dagje shoppen. Deze outlet staat bekend om haar luxe designermerken. Van Dolce & Gabbana en Burberry tot aan Gucci en Prada, hier vind je ze allemaal. Scoor kleding van merken als Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger en Scotch & Soda met hoge kortingen, of verwen jezelf in de winkels van L‘Oréal, Swarovski en The Body Shop. En wil je tussen het winkelen door even lekker wat eten? Dan kun je terecht bij La Place, Wagamama en Starbucks.

Designer Outlet Roermond.

Voor slechts € 4,- per dag kun je de hele dag parkeren op het ruime parkeerterrein. Reis je met het openbaar vervoer? Geen probleem, de outlet is slechts 15 minuten lopen vanaf station Roermond. Tip: koop een dagretour van € 23,- via de Spoordeelwinkel van NS.

Merken die onder andere te vinden zijn in Designer Outlet Roermond zijn Michael Kors (sneakers), Ted Baker (wollen mantel), Armani (zwarte leren tas) en Karl Lagerfeld (jurk van imitatieleer).

Designer Outlet Roosendaal

Ook in Designer Outlet Roosendaal is het bijna onmogelijk om met lege handen te vertrekken. Hier vind je 85 winkels met meer dan 100 mooie merken, waaronder Claudia Sträter, Fabienne Chapot en Tommy Hilfiger. In deze outlet kun je ook nieuwe outfits voor de (klein)kinderen scoren, met merken als NIK&NIK, Vingino en Tumble ‘N Dry. En als het geduld van de kinderen op raakt, kunnen zij zich altijd nog vermaken in het reuzenrad of in het carrousel. Bij Dunkin‘ Donuts, La Place of Mockamore kunnen jullie terecht voor iets lekkers.

Designer Outlet Roosendaal.

De outlet is goed te bereiken met de auto: hij ligt op 30 minuten rijden vanaf Rotterdam en vanaf Breda ben je er zelfs in 20 minuten. En voor slechts € 3,- kun je hier de hele dag parkeren in een van de 1200 parkeerplekken.

Merken die onder andere te vinden zijn in Designer Outlet Roosendaal zijn The Kooples (kanten jurkje), Levi's (skinny jeans), Calvin Klein (witte bloes) en Tommy Hilfiger (zwarte enkellaarsjes).

In de omgeving

De outlets liggen vlak bij de gezellige binnensteden, waar ook van alles te beleven valt. Een dagje of weekend weg naar Roermond of Roosendaal is dus zeker de moeite waard. Combineer je bezoek aan de outlet bijvoorbeeld met een van deze activiteiten:

Bootje varen in Roermond: huur een sloep om over de Maasplassen te varen en meer onderweg aan bij een van de beachclubs of aan de Roerkade in het centrum, waar veel leuke terrasjes te vinden zijn.

Eten in een sterrenrestaurant: in Roermond zijn twee sterrenrestaurants, leuk om daar ’s avonds een tafeltje te reserveren. Restaurant ONE is gevestigd in het oudste industriële gebouw van Roermond, de ECI Cultuurfabriek. Ze koken er met superverse groenten en kruiden uit eigen stadstuin. Een andere aanrader is restaurant Sabero (maar liefst twee Michelinsterren), gevestigd in een gezellig hoekpand waar Nico en zijn vrouw Sonja hun gasten graag in de watten leggen.

Een speels dagje in Alpenstijl: vlak bij Designer Outlet Roosendaal is onlangs het gloednieuwe Playdôme Roosendaal geopend, met activiteiten voor het hele gezin in gezellige Alpenstijl. Denk aan hyperbowlen (bowlen met extra spelelementen), funcurlen en lasergamen.

Uit eten in Roosendaal: in restaurant Het Hooihuis geniet je van heerlijke seizoensgerechten, binnen of buiten in de ruime tuin.

Shoppen maar!

Krijg je gelijk zin in een uitstapje naar Roermond en Roosendaal? De outlets hebben ruime openingstijden, dus je kunt hier altijd comfortabel shoppen. Neem een kijkje op designeroutletroermond.nl en designeroutletroosendaal.nl voor de openingstijden, en zie gelijk welke merken je hier allemaal kunt vinden. Shop ze!