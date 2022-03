Jan Slagter (68), de directeur van Omroep MAX, heeft het bericht hierover van Omrop Fryslân bevestigd.

Piet Paulusma overleden

Piet Paulusma overleed zondag aan de gevolgen van kanker. De weerman van Omrop Fryslân en Omroep MAX werd 65 jaar. Hij was al geruime tijd ziek, maar de weerman koos ervoor om zijn ziekte niet met de rest van Nederland te delen.

Carrière

Piet begon zijn carrière in 1985 bij Omrop Fryslân en in 1996 brak hij door op landelijke televisie bij SBS6. Hij presenteerde daar jarenlang bij Hart van Nederland het weerbericht vanaf steeds weer een andere locatie in Nederland. Daar ontstond ook zijn beroemde uitspraak ‘oant moarn’, wat ‘tot morgen’ in het Fries betekent.

Afscheid Piet Paulusma

De uitvaart vindt zaterdag in besloten kring plaats. Het afscheid voor publiek is vrijdagmiddag in het Entrepotgebouw in Harlingen, tussen 12.00 uur en 17.00 uur. Je kunt ook een digitaal kaarsje aansteken of een aandenken achterlaten via deze site.

Piet in Libelle: “Ik geniet elke dag”

Libelle sprak Piet nog in 2018. “Ik houd van warmte, van de zon, van heerlijk tot laat in de tuin zitten met een biertje, maar mijn humeur wordt niet bepaald door de kleur van de lucht”, vertelde hij in dit interview. “Ik geniet elke dag, van de kleinste dingen.”

Bron: Omrop Fryslân