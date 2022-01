Omdat veel mensen zich afvragen hoe laat en waar ze de aflevering kunnen kijken, zet Libelle hieronder alles wat je moet weten op een rij.

Waar kun je de Boos-aflevering over The voice of Holland kijken?

Om 16.00 uur komt de aflevering met de onthullingen over het seksueel grensoverschrijdend gedrag rondom The voice of Holland online op het YouTube-kanaal van Boos. Klik hier om daarnaartoe te gaan.

Hoge verwachtingen

Nederland kijkt massaal uit naar de aflevering, zo stelt televisierecensent Angela de Jong in AD. Ook zijn de verwachtingen hoog: de feiten én geruchten die sinds afgelopen zaterdag rondzingen kunnen volgens haar in het niet vallen bij wat Tim openbaart in zijn programma.

“Ik vergelijk het nog het meest met een WK-finale of de ontknoping van Wie is de mol?, al is de uitzending van Peter R. de Vries over Joran van der Sloot misschien een betere vergelijking. Een WK-finale of WIDM is toch vooral leuk”, aldus Angela. “Als er maar 10 procent waar is van de geruchten die ik de afgelopen dagen hoorde over de inhoud van Boos, dan gaat het allesbehalve leuk worden, wat Tim Hofman naar buiten brengt.”

Wat is er aan de hand met The voice?

Tim Hofman doet al maanden onderzoek naar de misstanden rondom The voice, een format van mediatycoon John de Mol. Door een mail die RTL vorige week van het programma Boos ontving over de aantijgingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik, besloot de zender om alle programma's rondom The voice op te schorten.

Nog diezelfde dag, dat was afgelopen zaterdag, bekende bandleider Jeroen Rietbergen en tevens (ex-)partner van Linda de Mol schuld. Hij bood zijn excuses aan, ging diep door het stof in een verklaring en zei direct op te stappen bij The voice. Maar dat bleek slechts het topje van de ijsberg. Inmiddels liggen er op het moment van publiceren twee aangiftes tegen Ali B en doet oud-deelnemer Nienke Wijnhoven aangifte van aanranding tegen Jeroen.

Anouk is als coach inmiddels opgestapt bij deze ‘corrupte bende’, Ali B ontkent de aantijgingen aan zijn adres en zijn vrouw staat nog altijd ferm achter hem. En Linda de Mol? Zij heeft zich met hartzeer opgesloten in haar Gooische villa, nadat ze Jeroen (opnieuw) de deur wees.

Reactie John de Mol

Zowel Linda.nl als Johnny de Mol melden dat John de Mol na de uitzending van Boos reageert op de aantijgingen. Een lang verwachte reactie die tot nu toe uitbleef.