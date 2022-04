Hier kun je Meghan volgende week zien in Nederland

Prins Harry (37) neemt namelijk komende vrijdag Meghan (40) mee naar Den Haag voor zijn eigen Invictus Games. Ingewijden vertellen aan de Daily Mirror dat het paar die dag in Nederland aankomt.

De prins is de initiatiefnemer van het sporttoernooi voor militairen die tijdens missies lichamelijk of geestelijk gewond zijn geraakt. Het evenement is van 16 tot 22 april in Den Haag. Hoe lang Harry en Meghan aanwezig zijn, is niet bekend. Ze worden in ieder geval vergezeld door een Netflix-documentaireploeg die gaat filmen voor een documentaire over het sportevenement.

Er gingen eerder al geruchten dat Meghan met Harry mee zou komen naar Den Haag.

Op het podium

Insiders zeggen tegen de Britse krant dat Meghan Harry zelfs op het podium zou kunnen vergezellen tijdens de openingsceremonie van de Invictus Games. “Meghan is zeer verheugd om met Harry mee te reizen voor het evenement dat hem na aan het hart ligt. Het is haar eerste reis buiten de Verenigde Staten, waar ze wonen sinds ze een stap terug hebben gedaan binnen het Britse koningshuis.”

Of de prins en zijn vrouw ook hun kinderen meenemen zeggen de ingewijden niet. Een woordvoerder van de Invictus Games laat het ANP weten niets te kunnen zeggen over de eventuele aanwezigheid van Meghan.

Ook koning Willem-Alexander en prinses Margriet zijn aanwezig. Margriet is erevoorzitter van het Comité van Aanbeveling van de Invictus Games Den Haag 2020.

Harry oefende onlangs al een beetje Nederlands. Hij had een videogesprek met verschillende Nederlandse deelnemers en vroeg ze om hem wat Nederlandse woorden te leren.

Beveiliging

In het Verenigd Koninkrijk zijn er zorgen rond Harry en Meghan, die sinds ze niet meer officieel tot het koningshuis behoren en geen eigen beveiliging meer hebben vanuit het koninklijk huis. Politie en veiligheidsdiensten in Nederland melden niets over eventuele koninklijke bescherming in Nederland.

Al wordt wel verwacht dat dit gebeurt, omdat het Nederlandse ministerie van Defensie een van de partners van de Invictus Games is. Daarmee is het ministerie ook verantwoordelijk voor de veiligheid.

Bron: The Mirror/ANP