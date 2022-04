Híer ontvangen de Oranjes volgende week Oekraïense vluchtelingen

Nadat het Belgische koningshuis in maart bekend maakte vluchtelingen uit Oekraïne te gaan opvangen, waren de Oranjes er ook als de kippen bij. De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) liet eind maart weten dat in opdracht van de koning zo’n zes tot acht gezinnen tijdelijk hun intrek zullen nemen in kasteel Het Oude Loo in Apeldoorn.

Gehuurd door Oranjes

Het Oude Loo staat in de buurt van Paleis Het Loo, dat sinds 1984 een museum is. Het Oude Loo is een jachtslot uit de 15de eeuw, dat eigendom is van de Nederlandse Staat en wordt gehuurd door de Oranjes, die er nog regelmatig gebruik van maken voor familiebijeenkomsten.

Foto's van Het Oude Loo

Op foto’s die de RVD op hun site heeft gedeeld, wordt duidelijk dat de vluchtelingen in een comfortabele omgeving zullen worden opgevangen:

Entertainmentjournalist Matthijs Albers en royalty-expert Rick Evers vertellen er meer over in deze video:

Bron: Koninklijk Huis, RVD