Hier scoor je last minute een zwembad voor in de tuin (mét korting)

Wie heeft er een stand, een grasveld of een waterpretpark nodig als je je eigen tuin ook gewoon kunt omtoveren tot vakantie-oord? Daar hoort natuurlijk wel een zwembad bij, om zo nu en dan even een duik in te nemen. Laten er nu net een aantal winkels zijn die hun zwembaden deze week in de uitverkoop hebben gedaan.

Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet.

Zwembadgigant

Met dit zwembad maak je in één klap het hele gezin blij. Met een formaat van 220 x 150 x 60 cm kun je er zeker met zijn vijven in (oké, waaronder kinderen) en hoor je niemand meer klagen over de hitte. Je krijgt er geen filterpomp bij, maar kunt ‘m er wel op aansluiten.

Hier scoor je last minute een zwembad voor in de tuin Beeld Zwembadgigant

Intex zwembad Klein Frame 220 x 150 x 60 cm, van € 97 voor € 57

Praxis

Hoera! Bijna alle zwembaden, zowel opzet- als opblaaszwembaden, te koop bij Praxis zijn nu in de aanbieding. Er gaat 25 procent van de normale prijs af en daarmee kun je dus best een koopje scoren. Dit familiebad mét opblaasstoeltjes en hoofdsteuntjes maakt je zomergevoel compleet.

Hier scoor je last minute een zwembad voor in je tuin met korting Beeld Praxis

Bestway opblaasbare zwembad Family Fun 213x207x69cm, van € 39,99 voor € 29,99

Lidl

Wil je voor de real deal gaan, dit jaar, dan is dit opzetzwembad van Lidl je beste vriend. Volgens de website op te zetten in maar twintig minuten en ook weer makkelijk uit elkaar te halen als je er klaar mee bent. Hij is er ook nog eens binnen drie werkdagen als je vandaag bestelt.

Hier scoor je last minute een zwembad voor in de tuin met korting Beeld Lidl

Bestway Steel Pro Pool set Ø366 x 84 cm, van € 229,99 voor € 129,99

Karwei

Net als Praxis heeft ook Karwei haar zwembaden in de uitverkoop gegooid. Ook hier schaf je de meeste modellen aan voor 25 procent minder dan de normale prijs. Eentje die online nog op voorraad is, is het ruime opblaasbare bad van Bestway. Je kunt ‘m thuis laten bezorgen of in een winkel naar keuze. In de Karwei-winkels is hij beperkt beschikbaar.

Hier scoor je last minute een zwembad voor in je tuin met korting Beeld Karwei

Bestway zwembad fast set rond 366cm, van € 129 voor € 96,75

Tuinmeubelland

Dit opzetzwembad is lekker stevig door zijn stalen frame. Je hebt geen extra gereedschap nodig voor het opzetten ervan, wat wel zo prettig is als het warm is buiten. De trap en de filterpomp moet je alleen even apart aanschaffen.

Hier scoor je last minute een zwembad in de aanbieding Beeld Tuinmeubelland

Bestway Steel Pro frame zwembad 259 x 170 x 61 cm, van € 129 voor € 55

Het verschil tussen een opzetzwembad en een opblaaszwembad

Twijfel je nog welk model zwembad je moet nemen? Er zijn twee soorten: een opblaaszwembad en een opzetzwembad. Het eerste, het woord zegt het al, zet je op door de rand te vullen met lucht. Een opzetzwembad vul je niet met lucht, maar zet je op met een frame. Vaak is dit van staal. Een opzetzwembad is vaak iets steviger dan een opblaaszwembad.