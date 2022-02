Koningin Máxima was woensdagmiddag op werkbezoek bij Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Ze sprak daar als erevoorzitter van SchuldenlabNL over schulden onder jongeren.

Lady in red

Máxima koos woensdag voor een compleet rode (wel vrij frisse) outfit. Ze combineerde een rode cape met een opvallende plissérok van bordeauxrood (imitatie)leer en laarzen en een tas in een bijpassende kleur.

Koningin Máxima Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Koningin Máxima in rode leren rok. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Rode leren rok

We kunnen de koningin natuurlijk niet even bellen om te vragen van welk merk de rok die ze draagt is, maar we vonden een rok van het merk Expresso dat er in ieder geval erg op lijkt én daarnaast ook nog eens flink in de uitverkoop is:

Expresso imitatieleren rok donkerrood van €109,95 voor €54,97 Beeld via Wehkamp

Liever een andere kleur? Misschien vallen deze zwarte en groene variant beter in de smaak:

Dames Rok van €95,99 voor €48 Beeld GERRY WEBER

DONKERGROENE PLISSÉ ROK VAN IMITATIELEER €119,99 Beeld Sissy Boy

