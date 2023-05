Híerom niest de een hard en de ander zacht

RTL Nieuws ging hierover in gesprek met KNO-arts Dennis Kox.

Waarom niezen we?

Allereerst heeft niezen natuurlijk een lichamelijke functie. Je krijgt hiermee stofdeeltjes uit het lichaam naar buiten. Om dit te stimuleren krijgt je neus een prikkel. In het geval van allergieën, zoals hooikoorts, reageert je lichaam bijvoorbeeld slecht op graspollen, die je lichaam vervolgens moeten verlaten.

Aangeleerd

Opvallend: de manier waarop we niezen is deels aangeleerd. In Nederland maken bijvoorbeeld een ander geluid dan in andere landen. Ook de manier waarop je ouders niezen is bepalend, en zorgt ervoor dat je deze manier overneemt.

Nog een bewijs voor het feit dat niezen is aangeleerd, is dat dove mensen vrijwel geen geluid maken. Zij hebben immers nooit gehoord dat mensen geluid maken bij het niezen.

Verschil in persoonlijkheid

Nog een bepalende factor ligt bij je persoonlijkheid. Extraverte personen niezen vaak harder. De stem doet dan mee bij het in- en uitademen bij het niezen. Introverte mensen houden het eerder ingetogen, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. “Je bepaalt zelf eigenlijk wat je toestaat”, vertelt dr. Kox aan RTL Nieuws.

Nies inhouden

Je nies inhouden kun je beter niet doen. Het kan zelfs gevaarlijk zijn. In dit artikel lees je waarom.

Heb je op latere leeftijd pas last gekregen van hooikoorts? Dat kan. In onderstaande video legt dr. Rutger uit hoe ket komt dat sommige allergieën pas later ontstaan.

