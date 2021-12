Hilarisch: de ‘Woord van het jaar’-verkiezing is gestart en dít zijn de 15 kanshebbers

Vandaag zijn de 15 kanshebbers voor de Van Dale Woord van het Jaar 2021-verkiezing bekend gemaakt. Op dinsdag 21 december wordt het winnende woord onthuld. Tot die tijd kun je hier stemmen op je favoriet.

Woord van het jaar

Net als vorig jaar zien we weer veel woorden die verband houden met de coronapandemie op de lijst. Maar er komen ook andere thema’s voorbij. Zo zien we ‘woonprotest’, een woord dat voortgekomen is uit de krappe woningmarkt en ‘intimiteitsvacuüm’, een woord bedacht door niemand minder dan Marco Borsato.

2020

Het woord anderhalvemetersamenleving won in 2020 met bijna 30% van de stemmen. Er waren toen 20 woorden genomineerd en er werd zo’n 12.000 keer gestemd.

Hieronder zie je alle kanshebbers van dit jaar mét betekenis

boosterprik

herhaalde injectie van een vaccin ter versterking van de immuniteit tegen een besmettelijke ziekte, synoniem boosterinjectie, boostershot, boostervaccinatie

deltavariant

zeer besmettelijke, in 2021 dominante variant van het coronavirus, synoniem (verouderd) Indiase variant

doorbraakinfectie

virusinfectie die optreedt bij iemand die volledig gevaccineerd is

finfluencer

iemand die via de sociale media beleggingsadviezen geeft aan zijn volgers; Engels, gevormd als samentrekking van financial + influencer

gevoeligheidslezer

lezer of redacteur die een ma­nus­cript vóór publicatie door­leest op po­ten­ti­eel aan­stoot­ge­ven­de passages, stereotyperingen of politiek incorrecte uitspraken; leenvertaling van het Engelse sensitivity reader

grotsyndroom

angstcomplex dat iemand ervaart die na langdurige isolatie weer kan deelnemen aan het sociale leven; leenvertaling van Engels cave syndrome

intimiteitsvacuüm

het tijdelijk of langdurig ontbreken van verbondenheid en intimiteit (zowel geestelijk als fysiek) tussen partners binnen een liefdesrelatie; leenvertaling van Engels intimacy vacuum

memeaandeel

aandeel van een relatief klein bedrijf dat massaal gekocht wordt door een horde kleine beleggers om de koers te manipuleren; vertaling van Engels meme stock

pandemocratie

democratie die beïnvloed en (blijvend) veranderd wordt of is door een pandemie; leenvertaling van Engels pandemocracy , een samentrekking van pandemic + democracy

prikpolarisatie

verschijnsel dat voor- en tegenstanders van een grootschalige of algehele vaccinatie van de populatie lijnrecht tegenover elkaar staan en elkaar verbaal bestrijden

prikspijt

spijt die iemand heeft van het feit dat hij zich heeft laten vaccineren tegen een bepaalde besmettelijke ziekte

QR-samenleving

samenleving waarin mensen alleen toegang tot bepaalde plaatsen hebben als ze door middel van een QR-code kunnen aantonen gevaccineerd te zijn

vaccinatievoordringer

iemand die volgens het vaccinatieschema nog niet ingeënt zou moeten worden, maar misbruik maakt van zijn positie om zich voor zijn beurt te laten vaccineren

wappiegeluid

misleidende, niet op feiten of algemeen aanvaarde wetenschappelijke inzichten gebaseerde mening over een maatschappelijke, politieke e.d. kwestie, bv. van complotdenkers

woonprotest

protest tegen de crisis op de woningmarkt, waardoor m.n. starters nauwelijks kans hebben op het kopen of huren van een woning

Bron: Van Dale