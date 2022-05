Haar kinderen verrasten haar met een speciaal bord om haar te waarschuwen voor de beruchtste flitspaal van Nederland.

Flitspaal met 75.500 bekeuringen

Op de Goudse Poort in Gouda staan namelijk de twee meest gehate flitspalen van Nederland. Afgelopen jaar zorgden de flitspalen er samen voor dat 75.500 te hardrijdende automobilisten een bekeuring kregen. Zij reden stuk voor stuk harder dan de toegestane 50 kilometer.

Pas op voor de flitspaal

De kinderen hadden duidelijk in de gaten dat hun moeder op de Goudse Poort ook regelmatig te hard rijdt, want ze is al meerdere keren geflitst. Om te voorkomen dat er de komende tijd weer een boete op de deurmat valt, waarschuwden de kinderen hun moeder op Moederdag met een speciaal bord. Op het bord staat: ‘Pas op mama, flitser’ en is afgelopen zaterdag in de bermen geplaatst.

Fantastisch cadeau

Het is niet bekend wie de moeder is, maar de kans is groot dat ze hard heeft moeten lachen én dat ze voortaan wat langzamer langs de flitspaal rijdt. Missie geslaagd!

