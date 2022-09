Hilarisch! Onderzoek wijst uit dat ongeboren baby’s (in de buik!) walgen van boerenkool

Uit nieuw onderzoek blijkt dat niks minder waar is. Ongeboren baby’s vinden de smaak van boerenkool niet alleen vies, ze gaan er in je baarmoeder zelfs vieze gezichten van trekken.

Onderzoek

Het onderzoek werd gedaan aan de Durham University in Engeland en gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Psychological Science. Wanneer een vrouw langer dan 14 weken zwanger is, kan haar ongeboren baby proeven wat ze eet, weten de onderzoekers. Aroma’s van de voeding zijn dan aanwezig in het vruchtwater. En geur kan na 24 weken zwangerschap door ongeboren baby's worden waargenomen.

Gezichtsuitdrukkingen

Dat was allemaal al bekend. Wat de onderzoekers nog níét wisten, is hoe ongeboren baby’s zich eigenlijk voelen bij verschillende smaken. Welke reactie brengt het teweeg bij foetussen? En laten ze hierbij ook een gezichtsuitdrukking zien? Dat laatste bleek wel degelijk waar en leverde grappige conclusies op.

Baby’s aan de boerenkool

Ze namen de proef op de som: ze schakelde honderd vrouwen in die op dat moment tussen de 32 en 36 weken zwanger waren. Ze werden opgedeeld in twee groepen: de ene groep kreeg capsules met poeder met boerenkoolsmaak, de andere met wortelsmaak. Twintig minuten later werd er een echo gemaakt. Wat bleek? Wortel viel in de smaak. Als de moeder in de wortelgroep viel, werd er bij de ongeboren baby twee keer vaker een glimlach op het gezicht waargenomen.

Vervolg

Boerenkool viel daarentegen helemaal niet in de smaak. De ongeboren baby’s die daarvan mochten proeven, trokken twee keer vaker een vies gezicht. Momenteel werken de onderzoekers nog aan een vervolg: ze zijn benieuwd hoe de baby’s op het eten reageren als ze geboren zijn. De onderzoekers vermoeden namelijk dat de baby’s milder op boerenkool reageren als ze er voor hun geboorte al aan blootgesteld zijn.

Alle gezondheidsvoordelen van boerenkool op een rij:

Bron: RTL Nieuws