Hilarisch! Paul de Leeuw en Hans Kesting logeren in ‘Busje komt zo!’ bij een naturisten-B&B

En dat zorgt uiteraard voor hilarische en bijzondere verhalen. Paul ziet erg op tegen de overnachting, maar gelukkig gaat voice-over Hans met hem mee.

Twintig à dertig jaar ouder

Voor Paul is niets te gek, maar poedelnaakt gaan vindt-ie toch wel een dingetje. “Door de jaren heen heb ik zo vaak in mijn blote kont gestaan, dus je zou kunnen denken: maak je niet druk. Maar ik ben nu twintig à dertig jaar ouder dan tijdens die opnames, dus dat is wel heel uitdagend”, geeft hij toe in een interview met Metro. Toch gaat hij in de aflevering van donderdag met veel tegenzin de uitdaging aan om te logeren op een naturisten-bed & breakfast. Je bent immers nooit te oud om iets nieuws te leren.

Het ongemak spat eraf

Paul en Hans durven niet gelijk naakt te gaan, dus verkleden ze zich eerst in een fout naaktpak. Het ongemak spat er vanaf. “Daar staat er één”, roept Paul als hij de eerste naturist spot. De twee komen niet meer bij van het lachen. Om de stap naar het naakt zijn te verkleinen, krijgen ze van de B&B-eigenaresse allebei een badjas. “Op het moment dat jij je vrij voelt, gooi je lekker de badjas van je af.”

Eerste fout is snel gemaakt

Paul is zelf nog een beetje bang. Maar aangezien Hans de badjas laat voor wat het is, durft ook Paul de badjas van zich af te gooien. Met alleen een harig doekje voor hun geslachtsdeel gaan ze verder.

Maar al snel wordt de eerste fout gemaakt. De twee gaan zomaar met hun blote billen op een stoel zitten. “Dat doen naturisten niet. Handdoek onder de bips”, legt de eigenaresse uit. Paul begrijpt dat wel. “Dat is natuurlijk een stuk frisser.”

Daar zijn de blote billen

Hans kan zich al snel ontspannen. Hij weet zijn handen niet thuis te houden, tot hilariteit van de kijkers thuis. Zelfs de cameramannen moeten er volgens Hans aan geloven. Hij trekt hun broeken zo naar beneden. “Wel de lusten, maar niet de lasten. Dat kan natuurlijk niet”, reageert Paul.

Ook de eigenaresse heeft haar badjas nog aan. Wanneer de twee mannen daar iets van zeggen, legt ze uit dat ze pas uit de kleren gaat als Paul en Hans ook helemaal naakt zijn. Zo gezegd, zo gedaan. Veel zie je niet, maar de blote billen van Paul en Hans komen wel degelijk in beeld. En daar moeten de kijkers hard om lachen. “Lekker weer een zooitje ongeregeld en heerlijk ongemakkelijk bij de B&B” en “Paul en Hans op een naturistencamping. Wat een geweldig programma”, klinkt het dan ook op Twitter.

Gouden combinatie

Wat de kijkers vooral zo goed vinden aan het programma is de gouden combinatie van serieuze én luchtige, grappige onderwerpen. Zo gingen de mannen van een beenamputatie en een dagje uit met ouderen naar een overnachting op een naturisten-B&B. Er komen in het programma heel wat heftige en hartverscheurende gesprekken voorbij, maar er is altijd ruimte om even te lachen met elkaar.

Oh man... Zo heerlijk toch ook weer dit. Van een amputatie in de hoop op minder pijn, van op stap met de ouderen, naar de naturisten b&b... En Paul en Hans samen is en blijft ook een gouden combi #busjekomtzo — Tee (@Teetjemineetje) 18 november 2021

Paul en Hans,wat een gouden duo. Gewoon weer lekker een zooitje en heerlijk ongemakkelijk bij de B&B.. #busjekomtzo — Michel (@michm85) 18 november 2021

Hardop lachen hier! Paul en Hans op een naturistencamping 🤣🤣 Wat een geweldig programma! En bedankt... die roze olifant gaat niet meer uit mijn hoofd nu 😂😂 #busjekomtzo — Patty (@xXPettefletXx) 18 november 2021

Tranen over de wangen bij #busjekomtzo logeerpartijtje op een naturisten b&b — Judith (@jsouverijn) 18 november 2021

Weet niet wat precies de verwachting van de vrouw van de B&B was, maar aan haar gezicht te zien hebben @pauldeleeuw1962 en Hans er niet geheel aan voldaan 😂😂 #busjekomtzo — Brendatje (@Brendatje2) 18 november 2021

