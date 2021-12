Hilmar: “De dingen die sjeu geven aan het leven mogen wat vaker de boventoon voeren”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Onze gesprekken, thuis of met collega’s, zijn er de laatste tijd niet sprankelender op geworden. Om het maar zacht uit te drukken. Vroeg of laat gaat het toch weer over het allesoverheersende thema dat iedereen al bijna twee jaar bezighoudt en zorgen baart. Terecht, ik ben de laatste om het te bagatelliseren. Maar steeds vaker, als de conversatie een zoveelste viruswending neemt, verzucht er wel iemand of we het niet over iets anders kunnen hebben. Omdat zo ongeveer alles erover is gezegd en geschreven. Heel begrijpelijk, ook wat mij betreft mogen de dingen die sjeu geven aan het leven vaker de boventoon voeren. Juist aan het begin van een kersvers jaar snakken we naar perspectief en vooruitzichten waar je vrolijk van wordt. Laat ik het lichtpuntjes noemen. Je kunt ze natuurlijk ook zelf creëren, daar geloof ik heilig in: als hogere machten het laten afweten, wordt eigen initiatief vereist. Mijn ervaring leert me dat klein geluk zich prima laat plannen. Een museumafspraak met een vriendin, een lange wandeling op onbekend terrein of het boeken van een weekendje weg. Zeker in die saaie, vaak intens grijze januarimaand is voorpret een bijkans eerste levensbehoefte. Om die reden zochten we speciaal voor deze Libelle naar echt goed nieuws: ontwikkelingen, trends en inzichten op medisch, maatschappelijk en lifestyle-vlak die ons blijer gaan maken. Gelukkig konden we het in overvloed vinden, want er ligt genoeg positiefs in het verschiet. We praten u met veel plezier even bij.

