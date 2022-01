In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

De liefde was op mijn twaalfde al finaal bekoeld. Met dank aan een bokkende pony, die me met een venijnige trap in mijn rug door de lucht liet suizen en op mijn buik in het gras deed belanden. Zijn pijnlijke hoefafdruk – de kleurschakering liep van donkerblauw naar dieppaars – zou nog wekenlang zichtbaar blijven. De foto’s in het ziekenhuis lieten gelukkig geen verdere schade zien, maar de teugels heb ik direct aan de wilgen gehangen. Sowieso was ik niet het soort paardenmeisjes met posters van Shetlanders en Arabische volbloeden boven haar bed. Daarvoor moest je bij mijn zus en haar beste vriendin zijn. Die twee waren stapeldol op alles wat met deze edele hoefdieren te maken had. Ik hobbelde braaf achter hen aan naar de manege. Om te helpen met borstelen of een stukje mee te rijden, zolang ik maar niet in galop hoefde.

Het bewuste trapincident deed de deur dicht, al was ik wel degelijk gewaarschuwd nooit willekeurige pony’s te aaien. Uitgerekend dit pittige exemplaar had er zo lief en grappig uitgezien. Dat gevoel was kennelijk niet wederzijds. Sindsdien houd ik gepaste afstand. Wel vind ik ze nog altijd schitterend om naar te kijken. Zo kwam ik in Renesse ooit terecht bij het jaarlijkse straô-rieën (strandrijden): een folkloristisch evenement op Schouwen-Duiveland, waarbij een hele stoet versierde werkpaarden langs de zee wordt gereden – om hun voeten schoon te wassen na een lange winter op stal. Van dit lentevoorfeest, zoals het ook wel wordt genoemd, staat een prachtige reportage in de editie die je hier kunt zien. Een lust voor het oog, ik kan niet anders zeggen. Misschien schuilt er heel diep vanbinnen toch nog iets van een paardenmeisje in mij.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans