Hilmar: “Hoe leuk zou mijn moeder het hebben gevonden dat haar oude boom nu staat te shinen in een studentenhuis?”

Vorig jaar piekte de kerstboomverkoop uitzonderlijk vroeg. Normaal gesproken leveren de groothandels de Nordmanns, blauw-, fijn- en andere sparren pas vanaf 23 november, maar er bleek al weken eerder een immense vraag naar echte kerstbomen én kunstbomen te zijn. Kennelijk snakte het hele land naar decembergezelligheid. Begrijpelijk, tijdens zo’n ingewikkelde en weinig opwekkende coronawinter. Inmiddels steekt opnieuw het verlangen naar kerstsfeer vroegtijdig de kop op en vliegen de bomen bij bosjes de tuincentra uit. Ik ben daarom heel benieuwd of mijn zoon dit jaar weer, dik anderhalve maand vóór kerst, een foto appt met het vrolijke bijschrift: ‘Kijk, hij staat weer’.

De kunstkerstboom van mijn overleden ouders heeft bij hem onderdak gekregen. Of beter gezegd, een plek in de kelderbox. Het is een plastic exemplaar van de allereerste generatie nepbomen, begin jaren tachtig in een vlaag van vernieuwingsdrift aangeschaft. Ik herinner me nog goed hoe hij voor het eerst door mijn moeder werd opgetuigd, als een bouwpakket dat je takje voor takje in elkaar moest steken. Het resultaat: een ontiegelijk nep ogend ding. Nu staat hij rond de kerst bij mijn zoon, studentikoos smakeloos volgehangen met oude versiersels, nieuwe vondsten en afgemaakt met een scheef hangende piek. Ik kreeg een brok in mijn keel van het kiekje met die krakkemikkige namaakkerstboom uit mijn jeugd. Tegelijkertijd had ik binnenpret: hoe lollig zou mijn moeder het hebben gevonden dat haar aankoop van weleer nu bij haar kleinzoon naast de bank staat te shinen - in al zijn wanstaltigheid, maar dat maakt het juist extra leuk.

