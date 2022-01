In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

Niemand wist dat ik op het punt stond naar Libelle te gaan, toen ik een lunchafspraak had met een Britse astroloog. Hij maakte de horoscopen voor het tijdschrift waar ik destijds werkte en het was onze eerste ontmoeting. Van alle kanten kreeg ik te horen dat hij vast ook mijn horoscoop zou trekken. En inderdaad: een week eerder had hij – uiterst beleefd – per mail om mijn geboortedatum, -tijd en -plaats gevraagd. Ach, waarom niet? Ik las die voorspellingen altijd, maar ze bleven zelden hangen. Toch was mijn nieuwsgierigheid gewekt.

Tijdens onze afspraak, waarbij ook de chef-redactie aanwezig was, legde hij pas na de koffie een afbeelding op tafel: cirkelvormig, met de tekens van de dierenriem, de symbolen van de zon, de maan, de planeten en de cirkel van de huizen of levensgebieden. In de middelste cirkel liepen allerlei lijnen (zogeheten aspecten) die de onderlinge verbanden toonden. Ook werd mijn ascendant benoemd. Een echte voorspelling deed hij uiteindelijk niet, al zou 31 augustus volgens hem wel een belangrijke dag voor mij worden. Iets met mijn werk, aangezien mijn vijfde Jupiter-cyclus dan begon. Ik kreeg een kleur, want dat was precies de dag dat ik mijn toenmalige baan wilde opzeggen om bij Libelle aan de slag te gaan. “Je blijft toch wel?” grapte de chef-redactie. Ik keek haar lachend aan en hield mijn lippen stijf op elkaar. “Je krijgt alles in de mail”, zei de astroloog.

Voor deze editorial heb ik zijn bericht weer opgezocht. Tot mijn verrassing én genoegen schreef hij toen al dat 2022 een waar hoogtepunt wordt. Ik wil het graag geloven. Waarom we juist nu zo’n behoefte hebben aan een blik op de toekomst, is hier te lezen.

Fotografie Hilmar: Brenda van Leeuwen | Styling: ­Maartje van den Broek | Haar en Make-up: Manous Nelemans