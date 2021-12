Hilmar: “‘Wat eten we met kerst?’ speelt al sinds oktober door mijn hoofd”

In haar voorwoord vertelt hoofdredacteur Hilmar Mulder elke week wat haar opvalt in het magazine.

De vraag speelt al sinds oktober door mijn hoofd. Niet voortdurend, maar ik mag er graag over filosoferen: wat eten we met kerst? Soms sla ik alvast aan het experimenteren met het een en ander. Voor wie dat vroeg vindt: op de redactie beginnen we nog véél eerder. Onze grote kerstbrainstorm wordt traditiegetrouw aan het begin van het jaar gehouden. Meer dan tien maanden geleden bogen we ons al over de menu’s van komende 25 en 26 december. De ene redacteur pleitte voor klassiekers, de ander vond de tijd rijp voor overvloedige vegakost en weer een ander vroeg zich af waarom we niet eens vis als pièce de résistance naar voren konden schuiven.

Zelf wilde ik het graag eens over een totaal andere boeg gooien. Juist in aanloop naar deze kerst droomde ik van een lange Toscaanse tafel, met familie én aanhang eromheen. Oftewel: zouden we ons Libelle-menu wellicht een Italiaanse draai kunnen geven? De voors (alles uit dat land is lekker) en tegens (je serveert toch geen pasta met kerst?!) werden afgewogen. We gingen te rade bij onze eigen Yvette van Boven, die direct warmliep voor het idee en enthousiast allerlei mogelijkheden opsomde. Het resultaat: ruim dertig pagina’s overheerlijk en niet al te ingewikkelde bereidingen.

Er staan klassiekers met een twist tussen, zoals kerstkalkoen met Italiaanse worstvulling, en natuurlijk komen ook vis- en vega-liefhebbers aan hun trekken. Daarbij geven we combinatiesuggesties, waardoor slimme menu’s ontstaan: voor wie extra lang wil tafelen of juist snel klaar wil zijn met koken. Wij wensen u veel voorpret en inspiratie toe. Mijn keuzestress is nu in elk geval een stuk beter te behappen.