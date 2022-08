Hippe vogel: Sarina Wiegmans pinguïnpakje gooit hoge ogen in Engeland

Sinds Sarina zowel de Nederlandse leeuwinnen als de Engelse lionesses naar de finale trainde, kan ze niet meer stuk aan de overkant van de Noordzee. De Britse krant Independent was er als de kippen bij en zocht uit waar de bondscoach haar ensemble bij elkaar sprokkelde.

Powersuit en Nikies

“Ondanks de recente hittegolf kiest ze telkens een powersuit van M&S van tachtig euro”, weet Independent. “Ze combineert het met een wit overhemd en een paar witte sportschoenen van Nike.” Sinds deze gouden tips het levenslicht zagen, haastte heel voetbalminnend Engeland zich naar de winkel om zich in iets soortgelijks te hijsen.

Sarina Wiegman in haar zwart-witte ensemble. Beeld Getty Images

Een statement op zich

Een andere Britse krant, The Telegraph, schakelde een mode-expert in om toe te lichten waarom de kledingkeuze van Sarina toch zo in de smaak valt. “Sarina zorgt voor een nieuwe opleving van de business-casualstijl. Zo onderscheidt ze zich van trainers met een meer atletische look.”

Duidelijk. Hij vervolgt: “Toch ziet het er niet stijf uit. De broek zit los. Ze draagt sportschoenen. De blazer zit correct over haar schouders. Al met al draagt ze nogal alledaagse, onopvallende kleding. En dat is een statement op zich. Het is eigenlijk genderneutraal. Erg modern!”

Sarina Wiegman startte een nieuwe rage met haar outfits. Beeld The FA via Getty Images

