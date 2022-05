Historisch moment: Elizabeth niet op de troon

Al eerder dit jaar moest Elizabeth afhaken bij verschillende officiële gelegenheden door haar broze gezondheid. De Queen wordt bij de troonrede van dinsdag vervangen door haar zoon en beoogd opvolger, prins Charles. Buckingham Palace meldt dat er problemen zijn met haar mobiliteit.

Voor de Britten komt het nieuws als een schok dat de queen verstek laat gaan. Elizabeth heeft haar arts geraadpleegd en die raadde haar af de troonrede te doen. Volgens Britse media is het een historische wijziging van het protocol.

In de toespraak wordt het belangrijkste beleid van de regering voor het komende jaar uiteengezet. De rede zal dit jaar onder meer gaan over de economische groei en het herstel na de coronapandemie.

Herdenking

Elizabeth werd zeventig jaar geleden, in februari 1952 gekroond tot koningin. In 1959 en 1963 kon ze ook niet aanwezig zijn, toen was ze in verwachting.

De 96-jarige vorstin verschijnt vanwege haar gezondheid steeds minder in het openbaar. Ze liet zich tot nu toe alleen zien bij de herdenkingsdienst voor haar man prins Philip in maart. Ze kwam toen met een wandelstok.

Begin juni staat er veel op het programma voor de queen. De koninklijke familie wil met een feestweekend vieren dat Elizabeth zeventig jaar op de troon zit. Bij welke activiteiten van het jubileum zij zelf aanwezig is, wordt kort voor de evenementen bekendgemaakt.

Bron: The Sun/De Telegraaf