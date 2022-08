Hitte op komst: temperaturen stijgen deze week weer naar 30+ graden

Zet de ramen 's ochtends en 's avonds maar open, want de zomer is nog niet voorbij.

Regenachtig begin

De week begint met een wisselvallige dag. Doordat er een lagedrukgebied boven de Britse eilanden komt te liggen, zal er in Nederland hier en daar wat regen vallen. Maar niet getreurd, want die afkoeling is stiekem best lekker. Helemaal als je de temperaturen later deze week bekijkt.

Temperaturen stijgen

Doordat de wind vervolgens naar het zuiden draait, zet de temperatuur een stijgende lijn in. Dinsdag is het vooral 's ochtends erg bewolkt en kan het plaatselijk nog wat regenen. 's Middags is het nagenoeg droog en schijnt de zon. Het kan dan al zomers warm worden met 25 tot 28 graden.

Broeierig

Vanaf woensdag wordt het nog een stuk warmer. Dat komt door de aanvoer van warme lucht uit het zuiden. Op de meeste plekken stijgt de temperatuur boven de 25 graden. In het zuiden kunnen de thermometers zelfs de 30 graden aantikken. Ondanks dat de temperatuur tijdens de hittegolf een tijdje geleden hoger waren, voelt de hitte nu nóg warmer aan. De lucht is relatief vochtig, wat voor een broeierige warmte zorgt.

Het kwik blijft stijgen, want donderdag wordt het nog een beetje warmer. In het zuiden van het land kan de temperatuur dan oplopen tot boven de 30 graden. Ook in het midden en oosten van het land kun je rekenen op tropische temperaturen.

Onweer in het weekend

Na die drie tropische dagen, koelt het zaterdag op steeds meer plaatsen af. Een noordwestenwind blaast dan koelere lucht vanaf de Noordzee ons land binnen. In het noordwestelijke kustgebied blijven de temperaturen daardoor steken op waarden rond 22 graden, maar in het land blijft het warm met 25 tot 28 graden. Houd wel rekening met een regen- of onweersbui komend weekend.

Bron: Weeronline