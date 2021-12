Hoe betrouwbaar is zo’n zelftest nou écht?

Bij verkoudheid, koorts of keelpijn zelf thuis aan de slag met een antigeentest: lange tijd was dat niet de beste optie en moest je toch echt naar de GGD. De antigeenzelftest zou volgens het RIVM namelijk een stuk minder gevoelig zijn dan de PCR-test van de GGD. “Vooral als er weinig virusdeeltjes aanwezig zijn is de antigeentest vaak negatief”, zei het RIVM daar destijds over. “Helemaal in het begin van de infectie zijn er nog weinig virusdeeltjes, dan kan iemand daarna alsnog positief worden.” In een informatiefolder van de Rijksoverheid stond dit voorjaar dan ook dat ‘zelftesten bedoeld zijn als extra zekerheid, voor mensen die geen klachten hebben’.

Hoe betrouwbaar is de zelftest?

Maar dat is nu veranderd. Inmiddels is de zelftest wél een aangeraden manier om te checken op corona bij klachten. Zelfs schoolkinderen vanaf groep 6 moeten tweemaal in de week een zelftest doen. Is de zelftest dan toch wel betrouwbaar? En moet je dan eigenlijk nog wel naar de GGD?

Neus-antigeentest bij klachten

Volgens navraag van RTL nieuws bij het UMC is de antigeenzelftest die de neus ingaat heel gevoelig en betrouwbaar in vergelijking met een PCR-test bij de GGD. Bij mensen met verkoudheidsklachten haalt deze test 9 van de 10 coronagevallen eruit. Toch zijn klachten soms niet aanwezig genoeg om een positief resultaat te veroorzaken, terwijl iemand wel corona bij zich draagt. Houden je klachten na de negatieve zelftest toch aan? Dan is een tweede zelftest op dag twee zeker aan te raden.

Neus-antigeentest zonder klachten

Bij mensen zonder klachten ligt die betrouwbaarheid lager. Mensen zonder klachten maar mét het coronavirus worden slechts in 40% van de gevallen opgespoord met een zelftest, volgens onderzoek van het UMC. Toch worden nog 4 op de 10 coronagevallen zonder klachten opgespoord met deze test en dus is het alsnog aan te raden om ook zonder klachten een zelftest te doen. Bijvoorbeeld als je weet dat je met meerdere mensen in aanraking zult komen. Bij herhaald testen zonder klachten, zoals nu gebeurt op basisscholen, worden mogelijk meer coronagevallen opgespoord.

Goedgekeurde zelftesten

Let wel goed op: niet alle zelftesten zijn even betrouwbaar. Zelftesten die zijn goedgekeurd door een keuringsinstantie, herken je aan een CE-logo op de verpakking. Dit logo wordt in veel gevallen opgevolgd door een getal van vier cijfers. Zie je dit op de verpakking staan? Dan heb je sowieso de juiste test te pakken.

Wanneer naar de GGD?

Als de zelftesten zo goed werken bij klachten, waarom zou je dan nog naar de GGD moeten? Hoe betrouwbaar een zelftest ook is, de PCR-test van de GGD geeft nog altijd de betrouwbaarste uitslag. Kwetsbare mensen en mensen die werkzaam zijn in de zorg moeten dan ook uitsluitend testen bij de GGD. Voor hen is het extra belangrijk dat een coronabesmetting tijdig wordt opgespoord. Datzelfde geldt voor mensen die langere tijd bij iemand met corona in de buurt zijn geweest en zeker willen weten of ze besmet zijn of niet.

Ook mensen die positief testen met een zelftest, moeten nog naar de GGD voor een extra test. Hiermee kan worden gecontroleerd of de positieve uitslag ook daadwerkelijk klopt. Een vals positieve uitslag na een zelftest komt namelijk vaker voor dan je denkt. Daarbij kan het RIVM op deze manier overzicht houden op het aantal besmettingen en een bron- en contactonderzoek opzetten.

Die betrouwbaarheid geldt natuurlijk alleen als je de zelftest ook correct uitvoert. En hoe je dat doet, laten we in deze video zien.

Bron: Rtl nieuws.