Hoe gezond is Griekse yoghurt nu echt?

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: zowel Griekse als gewone yoghurt zitten boordevol hoogwaardige voedingsstoffen en bieden meerdere gezondheidsvoordelen. Maar wat is nu precies het verschil?

Dezelfde ingrediënten

Gefermenteerde zuivelproducten, waaronder (Griekse) yoghurt, worden gemaakt door lactose (de van nature voorkomende suiker in melk) om te zetten in melkzuur met behulp van bepaalde bacteriën. Gewone yoghurt en Griekse yoghurt worden eigenlijk van dezelfde hoofdingrediënten gemaakt, namelijk verse melk en de bacteriën streptococcus thermophilus en lactobacillus bulgaricus. Toch verschillen hun smaak en voedingsstoffen. Dit komt door de manier waarop de soorten yoghurt gemaakt worden.

De verschillen

Gewone yoghurt

Normale yoghurt wordt gemaakt door melk te verwarmen, bacteriën toe te voegen en te laten fermenteren totdat het een zure pH van ongeveer 4,5 bereikt. Nadat het is afgekoeld, kunnen andere ingrediënten zoals fruit worden toegevoegd. Door zijn zure aard kan yoghurt enigszins zuur smaken. Toch is de gewone variant over het algemeen zoeter dan Griekse yoghurt.

Griekse yoghurt

Griekse yoghurt, ook bekend als geconcentreerde of gezeefde yoghurt, wordt gemaakt door de wei en andere vloeistoffen uit gewone yoghurt te verwijderen. Hierdoor wordt de totale volume vermindert, waardoor Griekse yoghurt aanzienlijk meer melk nodig heeft.

Omdat het meeste vocht wordt verwijderd, is Griekse yoghurt veel dikker en is de smaak voller dan gewone yoghurt.

Voedingswaarden

Zowel gewone yoghurt als Griekse yoghurt bevatten veel gezonde vitamines en mineralen. Zo zijn ze allebei rijk aan vitamine A, B2, B12, kalium, calcium, magnesium en fosfaat en eiwitten. Wel bevat Griekse yoghurt tot wel twee keer zoveel proteïnen (eiwitten) als gewone yoghurt.

Vetpercentage

Waar je bij Griekse yoghurt op moet letten is dat het vetpercentage. Volle Griekse yoghurt bevat namelijk meer vet en calorieën dan de normale variant. Het vet in yoghurt bestaat voor meer dan 60% uit verzadigd vet. Gelukkig zijn er ook varianten met minder vet of heel weinig vet. Alleen de varianten met minder dan 1,1 gram verzadigd vet per 100 gram staan in de Schijf van Vijf van het Voedingscentrum.

Gezondheidsvoordelen

Een magere Griekse yoghurt is uitstekend voor de gezondheid. Kies je voor een variant met minder dan 1,1 gram verzadigd vet per 100 gram, dan kun je rekenen op de volgende gezondheidsvoordelen:

1. Botten

Het eten van Griekse yoghurt kan de gezondheid van de botten verbeteren, omdat het rijk is aan calcium en eiwitten.

Calcium bevordert de gezondheid van de botten en kan het risico op osteoporose verminderen. Dit is een degeneratieve botziekte. Voldoende eiwitten consumeren is ook van vitaal belang voor de gezondheid van de botten.

2. Verzadigd gevoel

Doordat Griekse yoghurt eiwitrijk is, geeft het je nadien een voldaan gevoel. Onderzoek suggereert dat mensen over het algemeen minder eten na een maaltijd met veel eiwitten. Bovendien consumeren zij vaak minder calorieën, waardoor je ook meer kan afvallen.

3. Stofwisseling

Uit ander onderzoek blijkt dat het eten van veel eiwitten het aantal calorieën dat een persoon per dag verbrandt kan verhogen. Kortom: het is dus goed om bij elke maaltijd wat eiwitten toe te voegen.

Maar daar hoort wel een kanttekening bij: ondanks het hoge eiwitgehalte van Griekse yoghurt is het onwaarschijnlijk dat het eten alleen het eten van deze zuivelsoort ervoor zorgt dat je meer calorieën verbrandt. Maar het eten van Griekse yoghurt, als onderdeel van een uitgebalanceerd dieet dat voldoende eiwitten, vezelrijke koolhydraten en gezonde vetten bevat, kan wel degelijk helpen bij het afvallen en het stimuleren van je metabolisme.

4. Darmen

Griekse yoghurt bevat probiotica. Dit zijn goede bacteriën die zorgen voor een goede en gezonde darmflora. Er wordt veel onderzoek gedaan naar de precieze werking van probiotica. Daaruit blijkt dat het gebruik van probiotica een positief kan hebben als je last hebt van het prikkelbare darm syndroom (PDS). Ook zijn er aanwijzingen dat probiotica kunnen helpen bij darmklachten als obstipatie en diarree. Er is nog geen bewijs dat probiotica gezondheidsvoordelen hebben voor gezonde mensen.

5. Geestelijke gezondheid

En wist je dat het consumeren van probiotische yoghurt gunstig kan zijn voor je geestelijke gezondheid? Uit een onderzoek blijkt dat werknemers die 100 gram probiotische yoghurt per dag aten minder stress, depressie en angst ervoeren dan degenen die dat niet deden. Je darmen worden niet voor niets je tweede brein genoemd.

6. Bloeddruk

Griekse yoghurt is een vorm van probiotische gefermenteerde melk die de bloeddruk kan verlagen. Dit blijkt uit een analyse van maar liefst veertien onderzoeken.

7. Diabetes type 2

Als laatste kan Griekse yoghurt het risico op diabetes type 2 verminderen. Dit is een aandoening waarbij het lichaam de bloedsuiker niet meer in evenwicht kan houden. Onderzoekers koppelden het eten van meer yoghurt aan een verminderd risico op deze vorm van diabetes.

Kortom: het is prima om regelmatig wat Griekse yoghurt te eten. Maar let er wel op dat je een magere variant met maximaal 1,1% vet pakt.

Bron: Healthline, Medical News Today, Voedingscentrum.