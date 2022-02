Hoe groot is de kans dat we dit jaar nog kunnen schaatsen?

Of maakt de lente sneller dan gedacht haar intrede?

Verrassingsweer

Precies een jaar geleden werden we getrakteerd op winterweer, terwijl het een weekend ervoor nog relatief warm was. De meren en wateren waren bevroren en heel Nederland genoot van een uniek moment op de schaats.

IJdele hoop

Kunnen we dit jaar weer rekenen op een winterpret, of is verlangen naar een rondje Friese meren ijdele hoop? Of, om in de Friese sferen te blijven, giet it oan? Diana Woei van Weerplaza geeft ons weinig hoop. Ze vertelt aan het AD dat de kans zeer klein is. “De winter deelt af en toe een speldenprikje uit, maar van echt winterweer is in februari dit jaar geen sprake.”

Schaatsen?

Woei verwacht dat schaatsen er überhaupt niet in zit dit jaar. “Vrijdag en zaterdag hebben we wel wat winters weer, door een koude wind uit het noordwesten. Zaterdagochtend is een graadje vorst mogelijk, maar zondag komt er alweer mildere lucht”, aldus de weerdeskundige. “In de tweede helft van februari zou het in de nacht wel eens kunnen vriezen, maar van winterweer valt niet te spreken”, besluit ze.

Bron: AD