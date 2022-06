Hoe groot is de kans op een hittegolf in juli?

Goed nieuws voor alle zonaanbidders, want als we de weerexperts mogen geloven, dan wordt juli een zonnige maand. Maar is er ook een hittegolf op komst?

Mooie weersverwachting voor juli

Juli start met normale temperaturen tussen 20 en 25 graden Celsius. “Dit komt doordat de wind vaak uit het westen tot noordwesten komt”, zegt meteoroloog Matthijs van der Linden van Weeronline. De eerste dagen kan het zelfs wat koeler zijn dan gemiddeld, met een graad of 19. Toch mogen we niet klagen, want de zon schijnt veel en er hangen slechts enkele stapelwolken in de lucht. Slechts af en toe kan er lokaal wat regen vallen.

Zomerse dagen

Kun jij niet wachten om naar het strand te gaan? Blok in je agenda dan alvast wat dagen midden juli. “Halverwege de maand stijgt de kans dat de wind meer naar het oosten tot zuidoosten draait. Zodra dit gebeurt, neemt de kans op warmer en zonniger weer toe”, zegt de meteoroloog. De temperatuur van het zeewater is inmiddels 18 graden en zal de komende tijd verder stijgen.

Wel of geen hittegolf?

Het kan midden juli een paar dagen flink warm worden en daarna ook warm blijven. Vooral als de wind de zuidhoek opzoekt is er kans op tropische temperaturen en wellicht zelfs een hittegolf. We spreken van een hittegolf als het minimaal vijf dagen 25 graden Celsius is, waarvan minimaal drie tropische dagen van 30 graden of hoger. Eén nadeel: als het heel warm is, stijgt de kans op onweersbuien. Al zorgt dat wel voor wat verkoeling natuurlijk. Juli wordt in ieder geval geen natte maand en de temperaturen zullen over het algemeen bovengemiddeld liggen.

Goed insmeren

Mocht je komende maand de zon in gaan, pas dan goed op en smeer je in met zonnebrandcrème. Midden op de dag staat de zon erg hoog, waardoor je snel kunt verbranden. Midden op de dag is de zonkracht 7 of 8, dus zonder bescherming kun je dan al binnen tien minuten verbranden. Nog zonnebrand over van vorig jaar? Zo weet je of de crème nog goed is.

Perfect barbecueweer in juli

Komende maand is het dus heerlijk weer om lekker in de tuin te barbecueën. Hier vind je genoeg inspiratie voor de lekkerste barbecuegerechten. En zelfs als je een beetje op de lijn let, kun je gewoon gaan grillen. Zo organiseer je een gezonde én lekkere barbecue. In dit artikel vind je alvast vijf overheerlijke recepten voor groenten op de bbq.

Bron: Weeronline