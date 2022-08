Hoe is het nu met B&B’s Hans en Petra?

Tegenover de camera van RTL Boulevard onthult Hans het één en ander over de ‘onderzoekende fase’ waar hij zich met Petra in bevindt.

Zijn Hans en Petra nog samen?

Hans had het de voorbije weken niet makkelijk. De ene na de andere kanshebber passeerde de revue in zijn Franse B&B – van Daisy tot Annemarie tot Petra. Vrijdag bleek hij zijn hart toch aan die laatste te zijn verloren. Of de twee nog samen zijn, dat bleef spannend. Tot nu, want RTL Boulevard stak de grens over om het hem persoonlijk te vragen.

Het zit wel snor

Het verlossende antwoord van Hans: ja, Petra heeft zijn hart nog altijd in bruikleen. Ze zitten in een pril stadium. “De toekomst zal het uitwijzen”, aldus Hans. Afgaande op het gevoel van Petra, die ook naar Frankrijk was afgereisd voor een tête-à-tête met ‘haar’ Hans, zit het wel snor. “Alsof ik nooit weg ben gegaan. Ik heb op de terugweg echt heel veel gehuild”, deelt ze.

Jaloers

Hoewel Petra bij Hans enorm in de smaak viel, waren niet alle kijkers over haar te spreken. Ze zou nogal jaloers zijn geweest. “Dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik heb daar echt heel veel moeite mee gehad. Ik ben niet zoals ze me hebben afgeschilderd”, vertelde ze aan RTL Boulevards Aran Bade.

