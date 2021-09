Hoe kun je hangplanten het beste verzorgen? Hier wat tips

Kijk naar de omstandigheden

Er zijn zóveel hangplanten, dat je bijna door de bomen het bos niet meer ziet. Genoeg om uit te kiezen dus! Zorg er alleen wel voor dat je van tevoren nadenkt over welke plant het best bij de omstandigheden bij jouw thuis passen. Zo gaan sommige hangplanten heel snel dood, waardoor het wel slim is na te denken over of je vaak thuis bent en of je bijvoorbeeld veel of weinig zonlicht in huis hebt. De scindapsus is de makkelijkste hangplant en past eigenlijk wel in elk huishouden.

Pas op voor water

Omdat hangplanten nu eenmaal hangen, kan het zijn dat wanneer je ze water geeft, het er aan de onderkant weer uit druipt. En omdat niemand zin heeft in een natte vloer, kun je dus de plant het beste elke keer even naar beneden halen als je ‘m water geeft. Laat de plant vervolgens uitlekken voordat je ‘m weer terugzet.

Stop wat hydrokorrels in de pot

Omdat het geven van water best lastig kan zijn als je planten hoog hangen, kan het weleens voorkomen dat je een beetje uitschiet. Gelukkig maakt dit niet uit als je hydrokorrels in de pot hebt gedaan: deze vangen namelijk het teveel aan water op en voorkomen wortelrot.

Zorg voor wat bemesting

Omdat hangplanten maar beperkte hoeveelheid grond tot hun beschikking hebben, moeten ze voldoende meststofgiften krijgen. Voeg daarom van maart tot en met oktober iedere week op op de plant afgestemde vloeibare meststof aan het gietwater toe.

Plaats ze niet te hoog

Zeker als je weinig ruimte in je woning hebt, is het verleidelijk om hangplanten zo hoog mogelijk op te hangen. Toch moet je er ook op letten dat je ze niet té hoog hangt, want dan kan het daglicht de plant niet bereiken.

