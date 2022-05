Handdoek

Zodra je je haar hebt gewassen en onder de douche vandaan stapt, is de eerste logische stap om een handdoek om je hoofd te wikkelen. Hoewel voorzichtig deppen een prima methode is om je haar handdoekdroog te maken, moet je nooit als een bezetene over je lokken beginnen te wrijven. Het lijkt alsof het hierdoor sneller opdroogt, en misschien win je er inderdaad iets aan tijd mee, maar je maakt je haar ook kapot. Nat haar breekt en beschadigt namelijk extra snel. Bovendien gaan je haarschubben hierdoor openstaan, met een pluizige coupe en gespleten haarpunten als gevolg. En dat is waarschijnlijk niet de look waar je voor wilt gaan.

O, en wikkel je inderdaad een handdoek om je hoofd, pas dan op dat je dit niet te strak doet. Je haar komt als het ware gevangen te zitten. Ook dan breekt het sneller af. Handdoeken met een grove structuur versterken dit effect. Je beste optie is een dunne, zachte microvezelhanddoek.

Föhn

Föhns staan er niet om bekend dat ze zo goed zijn voor je haar. Toch kunnen ze soms verrekt handig zijn als je met een natte pruik zit, weinig tijd hebt en ergens niet als een totale slons wilt verschijnen. Met deze tips beperk je de schade. Zorg allereerst dat je haar al zo droog mogelijk is voordat je begint met föhnen. Door geen droge lucht in je open haarschubben te blazen, verklein je de kans dat je haar uitdroogt en afbreekt. Styling- en verzorgingsproducten worden bovendien minder goed opgenomen door nat haar. Lees: je hebt minder werk en tegelijkertijd meer resultaat als je het meeste vocht eerst door een handdoek laat absorberen. Laatste tip: föhn je haar altijd van boven naar onder, van je wortels richting je punten (het liefst op de laagste stand en op minimaal twintig centimeter afstand). Föhn je in tegenovergestelde richting, dan is de kans groter dat je met een pluizende coupe achterblijft.

Lucht

Je zou denken dat iets simpels als lucht het minste kwaad kan als het aankomt op het laten drogen van nat haar. Toch zitten hier ook risico’s aan verbonden. Nat haar zwelt namelijk op. En hoe zwaarder het wordt, hoe meer druk er op het celmembraancomplex komt te staan – a.k.a. de lijm die je haarschubben bij elkaar houdt. Hoe langer je haar nat is, hoe langer het ook gevoelig is voor afbraak en beschadiging. Een kleine kanttekening: dit geldt voornamelijk voor lang haar dat langzaam droogt.

En nu?

Nu je weet wat je allemaal níét moet doen en de risico’s kent van de dingen die je wél doet, is het tijd voor een conclusie waar je iets mee kunt en waar je haar goed op gaat. Omdat het in droge toestand op zijn sterkst is, is het belangrijk dat je na het wassen in elk geval íéts doet. Ons advies: begin met deppen totdat het handdoekdroog is en föhn het daarna op de laagste stand met een diffuser. Dit kopstuk zorgt ervoor dat de hitte van je föhn minder direct in contact komt met je haarschubben. Blijf verder constant bewegen, zodat de hitte zich niet te lang op dezelfde plek concentreert. Op deze manier geef je je haar het beste van beide werelden: het loopt geen schade op door langdurige hitte van je föhn én het is niet de halve dag nat, dus het breekt minder snel af.