De voor- én nadelen van koffie

Koffie is niet alleen lekker, het geeft je ook een lekkere energieboost die je vaak goed kunt gebruiken. Koffie bevat namelijk cafeïne, wat een stimulerend effect heeft op je concentratie en prestatie. Daarnaast geeft het een gevoel van verhoogde energie en verdrijft het vermoeidheid. Dit is natuurlijk erg fijn als je nog een hele dag voor je hebt of last hebt van een middagdip, maar als je eenmaal in bed ligt wil je juist zo snel mogelijk in slaap komen. Je kunt dan ook beter geen koffie drinken vlak voor het slapengaan. Maar wat is dan wél het beste tijdstip voor je laatste kopje koffie van de dag?

Wanneer je laatste kopje koffie?

Allereerst is het belangrijk om dagelijks niet te veel koffie te drinken. Om te voorkomen dat je last krijgt van angstgevoelens, prikkelbaarheid, hoofdpijn, beven en hartkloppingen kun je je het beste houden aan maximaal vijf kopjes per dag. Let erop dat je dat aantal beter kunt verminderen als je daarnaast ook nog cafeïnehoudende frisdranken drinkt. Het laatste kopje koffie kun je volgens de Amerikaanse dokter Natasha Bhuyan het beste tien uur voor je bedtijd nemen. “Het duurt namelijk zo’n zes uur voordat je lichaam de helft van de cafeïne heeft afgebroken. Vervolgens kost het nog een paar uurtjes voordat de cafeïne volledig uit je lichaam is.”

Het is overigens wel zo dat iedereen anders reageert op cafeïne, dus het kan best zijn dat jij twee uur voor het slapengaan nog wel een kopje koffie kunt drinken en direct in dromenland bent. Heb je moeite met slapen? Schrijf je dan in voor de Beter Slapen met Libelle-nieuwsbrief. In 7 weken krijg je dan alle handvatten die je nodig hebt om beter te slapen.

Bron: Martha Stewart