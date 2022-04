Laten we je meteen goed nieuws brengen: je hoeft je sushi niet weg te gooien als je het niet in één keer op krijgt. Het blijft namelijk nog wel eventjes goed.

Houdbaarheid verschilt per sushi-soort

Er zijn natuurlijke verschillende soorten sushi, waarvan sommige rauwe vis bevatten. Sushi met rauwe vis kun je het beste binnen 24 uur eten nadat je het hebt besteld. Sushi die gekookte vis bevat, zoals krab of zogeheten ‘veggie’-rolls, kun je 3 tot 4 dagen later nog eten, maar dit betekent niet per se dat je dit ook zou moeten willen. Bruine avocado eten is immers niet heel smakelijk en hetzelfde geldt voor verlepte zeewier en uitgedroogde rijst. Als je dus zoveel mogelijk wilt genieten van je sushi, dan kun je deze het beste de dag erna (als lunch) eten en niet veel later. Bewaar de sushi daarnaast in een goed afgesloten (plastic) bakje, om er zeker van te zijn dat het zo vers mogelijk blijft.

Zó weet je of de sushi bedorven is

Als je twijfelt of de sushi nog wel goed is, dan kun je er het beste even aan ruiken, alhoewel dat niet in alle gevallen werkt. Als je sushi hebt gehaald met kwalitatief goede rauwe vis, dan zou het in principe geurloos moeten zijn. Als het sterk naar vis ruikt/stinkt, dan weet je dus eigenlijk al dat het niet goed zit. Bij sashimi kun je het beste letten op verkleuringen en een slijmerige substantie, als je dit ziet dan kun je de sashimi het beste weggooien. Controleer ook altijd even of er geen schimmel in de rijst zit, dit kan namelijk nog weleens voorkomen en is ook een belangrijk teken dat het niet meer goed is.

Bron: Purewow