Hóe leuk: je kunt binnenkort overnachten in het appartement van Carrie uit ‘Sex and the City’

En met een beetje geluk kun jij het appartement huren voor twee nachten in november én Sarah Jessica Parker ontmoeten.

Weekendje vol verrassingen

Sarah, die Carrie speelt in de serie, zal namelijk tijdens twee nachten in november de ‘host’ gaan spelen. Dit betekent dat je de kans krijgt om dé ster van de serie in levende lijve te ontmoeten in haar ‘eigen’ appartement in New York. En daar blijft het niet bij: je krijgt namelijk ook een stylingsessie, onder het genot van een Cosmopolitan én je mag je aankleden met stukken uit de kledingkast van Carrie.

Vanaf déze datum kun je reserveren

Eerlijk is eerlijk: je moet wel héél veel geluk hebben, want het appartement wordt dus maar eenmalig voor twee nachten aangeboden op Airbnb. Vanaf 8 november kun je een poging doen om het hier te reserveren.

Bron: Instagram, Airbnb