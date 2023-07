Hoe lief: Juf Anita verrast haar 28 kleuters met hun zelfbedachte knuffels

Juf Anita geeft aan het einde van het schooljaar altijd iets persoonlijks. Haar zoon kwam een tijdje terug met het bericht dat een Engelse juf knuffels had gehaakt voor haar leerling. “En toen dacht ik, dat is een leuk cadeautje”, vertelt Anita aan RTL Nieuws.

28 zelfbedachte knuffels haken

Aan LINDA. vertelt de juf hoe ze het aanpakte. “In februari heb ik de kinderen gevraagd of ze een leuke tekening wilden maken van hoe hun knuffeltje eruit zou moeten zien.” De kinderen lieten hun fantasie de vrije loop. Vervolgens verzamelde juf Anita alle tekeningen en begon meteen met haken.

Ze heeft namelijk flink wat knuffels te gaan: 28 in totaal. Dat maakte juf Anita gelukkig helemaal niets uit. “Ik haak wel vaker, het is heel leuk om te doen.” Dat deed ze trouwens ’s avonds voor de tv. “En dan een knuffeltje haken”, vertelt ze. Er werd bijna een half jaar lang heel wat ‘afgehaakt’ bij Anita thuis. “Het haken zelf valt nog wel mee, maar het in elkaar zetten, daar had ik mij een beetje op verkeken.”

Privé foto: Juf Anita Beeld Privé foto: Juf Anita

Veertig jarig jubileum

Na flink wat bolletjes wol en ingewikkelde lussen maken, is Anita klaar. Nét voor haar 40-jarige jubileum. Als grote verrassing krijgen haar leerlingen hun eigen knuffel, in het echt. “Toen ze naar huis gingen gaf ik hen het knuffeltje mee. Aan het cadeautje zat een klein kaartje met de tekening van het knuffeltje erop. De kinderen herkenden hun eigen knuffel meteen.”

“De kinderen vonden het heel leuk om een cadeautje te krijgen”, vertelt Anita. Dezelfde avond nog krijgt ze een appje van een moeder van een kind uit de klas. “Haar kind lag in bed met zijn hoofd boven op het knuffeltje. Ik hoor ook van andere ouders dat de kinderen het echt geweldig vinden. Ze lopen er de hele dag mee rond.” Daar doet ze het allemaal voor.

Ook de collega’s vonden het zo’n bijzonder gebaar. “Mijn collega, onze adjunct, had gevraagd of de knuffels op Facebook mochten worden gezet. Toen kwam van het één het ander en ging het als een razende rond. Ik ben ontroerd door al de complimenten van mensen die ik niet ken.”

In de video hieronder kun je alle knuffels zien. En wie weet waagt Anita zich wel nog een keer aan zo’n bijzonder project. “Ik maak eigenlijk altijd wel wat, ik ben gewoon heel creatief. Daarom vind ik kleuters zo geweldig.”

Je wist het nog niet maar dit heb je nodig.



Deze juf vroeg haar leerlingen uit gr1 maanden geleden hun lievelingsknuffel te tekenen. Ze heeft vervolgens alle tekeningen gehaakt en deze week als verrassing aan de leerlingen gegeven. Op haar eigen 40-jarig onderwijsjubileum. ❤️ pic.twitter.com/CdMr6AI1eW — @MartijnSijtsma@mastodon.online (@MartijnSytsma) 4 juli 2023

Bron: RTL Nieuws, LINDA.