Hoe lief: oudere vrouw vergeet pincode, man betaalt haar boodschappen van 100 euro

Ruud Stuivenberg stond in diezelfde rij bij de Albert Heijn en aan Editie NL vertelt hij wat er gebeurde. “Toen ik aankwam bij de kassa was mevrouw haar spulletjes op haar gemakje, een beetje verstrooid, vanuit de kar op de band aan het leggen. Het ging nogal langzaam, maar dat maakte de rest van de mensen niet uit. Het was zondag.”

Pincode vergeten

Bij het afrekenen haalde ze haar pinpas tevoorschijn. “Ze toetste haar pincode in, maar die bleek niet te kloppen. Ze dacht goed na en deed nog een poging: ook onjuist. Op zo’n moment voel je natuurlijk de druk van de derde en laatste poging. De vrouw nam nog eens de tijd om heel diep na te denken.”

Lief gebaar

Toen kwam er ineens een jongen aangelopen. Ruud vertelt dat hij zijn pasje langs het apparaat haalde en zijn pincode intoetste. “Hij zei: ‘Deze krijgt u van mij.’ En weg was hij. Het was voorbij voordat ik het in de gaten had. Ik heb niet eens onthouden hoe hij eruitzag.”

Nauwelijks bevatten

De oudere vrouw kon het nauwelijks bevatten. “Ze was nog steeds aan het nadenken over haar pincode en wilde naar de geldautomaat lopen — niet beseffende dat je daar natuurlijk ook een pincode nodig hebt. De caissière heeft haar toen uitgelegd dat er al was betaald. Ze mompelde er nog een tijdje verbaasd over na.”

Mooi verhaal

Pas als hij de winkel uitloopt, beseft Ruud pas echt hoe bijzonder dit was. “Het feit dat die man zo snel weer weg was bewijst wel dat hij het echt uit liefdadigheid deed, zonder iets terug te willen.” Hij vond het zo’n mooi verhaal dat hij het deelde in de buurtapp. “Ik zie wel vaker van dit soort verhalen voorbijkomen, en vaak twijfel ik of het nou waargebeurd of voor de likes is. Nou, nu stond ik er een keer met mijn neus bovenop. Ik vond het de moeite waard om te delen.”

Bron: RTL Nieuws