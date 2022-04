Hoe mager is mager rundergehakt eigenlijk? Spoiler: niet zo mager

Allereerst: de Nederlandse Warenwet maakt onderscheid tussen gehaktvlees en gehakt, dat respectievelijk maximaal zeven en vijftien procent vet mag bevatten. De Consumentenbond onderzocht 62 gehaktvarianten van twaalf supermarktketens om te checken of deze regels daadwerkelijk worden nageleefd. De uitkomst was teleurstellend: slechts vijf varianten bleken minder dan tien procent vet te bevatten. Wil je zeker weten dat je er daar eentje van te pakken hebt? Kies dan voor Lebon mager gehakt van het rund (te koop bij Ekoplaza of Marqt), Dirk 1ste beste rundergehakt extra mager, Lidl Extra mager rundergehakt, Aldi Extra mager rundergehakt of Spar mager rundergehakt.

Typfoutjes op het mager rundergehakt

Sommige gehaktvarianten hadden zelfs een uitschieter naar meer dan vijftien procent. Ter illustratie: dat laatste is vetter dan half-om-half gehakt en regulier rundergehakt. In enkele gevallen kun je – als het je om het vet gaat – zelfs nog beter voor shoarma of spareribs kiezen. Volgens de supermarkten schort het aan de etiketten en is mager gehakt wél zo mager als wordt geadverteerd. Ze hebben laten weten de typfoutjes te zullen herstellen.

Strengere regels

Soms mag het best een onsje – of in dit geval: een procentje – meer zijn. Toch vindt Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, de status van ons supermarktgehakt een kwalijke zaak. “De term (extra) mager zet mensen op het verkeerde been”, zegt ze. “En het is hartstikke ongezond, want vet in gehakt is dierlijk en daarom voor een groot deel verzadigd. Dat verhoogt het ongunstige cholesterol in je bloed en dat is ongezond voor je hart en bloedvaten.” Als het aan haar ligt, worden de regels in Nederland aangescherpt en staat het vetgehalte voortaan duidelijk op de voorkant van een verpakking. Om te kunnen weten wat je eet, moet je tenslotte eerst weten wat je koopt.

Bron: Consumentenbond